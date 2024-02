Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Un agricoltore passa davanti alle scorte su un'autostrada bloccata ad Argenteuil, a nord di Parigi (1 febbraio 2024) - Diritti d'autore Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Un agricoltore passa davanti alle scorte su un'autostrada bloccata ad Argenteuil, a nord di Parigi (1 febbraio 2024) - Diritti d'autore Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il pacchetto di misure annunciate giovedì dal primo ministro francese Attal sono state ben accolte dagli agricoltori in protesta sui trattori in tutta la Francia. Ma arrivano le critiche di ambientalisti e sinistra per le concessioni sui pesticidi