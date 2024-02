Arrestato in Corsica il boss della "Società foggiana", Marco Raduano

Di Euronews

Il boss del gruppo mafioso pugliese è finito in manette nella città di Bastia. Arrestato in Spagna anche il numero due dell'organizzazione criminale

Il boss della "Società foggiana",un gruppo mafioso attivo nella provincia di Foggia, in Puglia, è stato arrestato in Corsica. Marco Raduano, evaso un anno fa da un carcere di massima sicurezza in Sardegna, è finito in manette giovedì 1 febbraio a Bastia.

Anche il suo braccio destro, Gianluigi Troiana, è stato catturato, grazie ad un'operazione condotta a Otura, vicino a Granada, nel sud della Spagna.

Raduano, uno dei latitanti più ricercati d'Europa, ha subito diverse condanne e deve scontare pene fino al 2046.