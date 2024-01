Di Jiri Skarcel e Maria Michela D'Alessandro

Gli studenti dell'Università nazionale dell'aviazione di Kiev si stanno formando in due aeroporti della Repubblica Ceca, il periodo di studio dovrebbe terminare entro l'anno

Con il conflitto russo-ucraino ancora in corso, sono venti i futuri piloti civili ucraini che si stanno formando in Repubblica Ceca. Nell'autunno 2023 gli studenti dell'Università nazionale dell'aviazione di Kiev hanno infatti iniziato un periodo di formazione in due aeroporti cechi.

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri ceco sul programma di studio

"Quando sarà finita la guerra, l'Ucraina avrà bisogno di una rapida ricostruzione delle sue infrastrutture, di cui il trasporto aereo civile è parte integrante", ha detto il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky ai giornalisti. Il capo della diplomazia ceca ha così spiegato il motivo del Paese di offrire la formazione a venti piloti civili ucraini. Ha poi aggiunto che c'è una possibilità che venga organizzato un altro corso.

Gli studenti otterranno la licenza di pilota commerciale e saranno in grado di pilotare qualsiasi aereo una volta terminato il corso cofinanziato dagli Stati Uniti.