L'azienda statunitense Ocean infinity, che aveva già effettuato una ricerca privata nel 2018, si è offerta di ritornare sulle tracce dell'aereo sulla base del principio "no find, no fee"

PUBBLICITÀ

La Malesia potrebbe riavviare la ricerca dell'MH370, l'aereo della Malaysia airlines scomparso dieci anni fa con 239 persone a bordo.

I funzionari malesi hanno dichiarato domenica che una società statunitense che ha tentato di trovare l'aereo nel 2018 ha proposto una nuova ricerca nell'Oceano Indiano meridionale che il governo dovrà finanziare solo in caso di effettivo ritrovamento dei resti del velivolo.

In occasione di un evento di commemorazione organizzato dai familiari dei passeggeri scomparsi, il ministro dei Trasporti malese Anthony Loke ha dichiarato che avrebbe parlato con l'azienda di robotica marina Ocean infinity, con sede in Texas, della sua ultima proposta "no find, no fee".

Il governo ha dichiarato da tempo che non sosterrà un'altra ricerca senza nuovi indizi sulla posizione dell'aereo. Se le prove sono credibili, ha detto, chiederà l'approvazione del Consiglio dei ministri per firmare un nuovo contratto per riprendere le ricerche.

"Il governo è fermamente deciso a localizzare l'MH370", ha detto Loke all'evento commemorativo per il decimo anniversario della scomparsa del jet, "speriamo davvero che la ricerca possa trovare l'aereo e fornire verità ai parenti più stretti".

La risposta di Loke ha scatenato le lacrime di gioia di alcuni familiari presenti alla commemorazione, tenutasi in un centro commerciale in un sobborgo di Kuala Lumpur.

"Sono al settimo cielo", ha detto Jacquita Gomes, il cui marito era un assistente di volo sull'aereo. Ha detto di essere grata di avere ora la possibilità di chiudere completamente la vicenda e di dare l'ultimo saluto.

"Siamo stati sulle montagne russe negli ultimi dieci anni... Se non viene ritrovato, spero che si continui con un'altra ricerca", ha detto.

Cosa è successo al volo MH370?

L'aereo Boeing 777 è scomparso dai radar poco dopo il decollo l'8 marzo 2014. Trasportava 239 persone, per lo più di nazionalità cinese, su un volo dalla capitale malese Kuala Lumpur a Pechino.

I dati satellitari hanno mostrato che l'aereo ha deviato dalla sua traiettoria di volo per dirigersi verso l'Oceano Indiano meridionale, dove si ritiene sia precipitato.

La tragedia ha dato il via a iniziative per rafforzare la sicurezza aerea.

Cosa hanno mostrato le precedenti ricerche dell'MH370?

Subito dopo la scomparsa, una costosa ricerca internazionale non ha portato alla luce alcun indizio, sebbene alcuni detriti siano riaffiorati sulla costa dell'Africa orientale e sulle isole dell'Oceano Indiano.

Anche una ricerca privata condotta nel 2018 da Ocean infinity non ha trovato nulla. V.P.R. Nathan, un membro del gruppo di familiari Voice MH370, ha dichiarato che l'azienda aveva inizialmente pianificato una ricerca lo scorso anno, ma è stata ritardata dalla consegna di una nuova flotta. Ora è sulla buona strada per riprendere la ricerca, ha detto.

L'amministratore delegato di Ocean infinity Oliver Punkett ha dichiarato al New Straits Times che l'azienda ha migliorato la sua tecnologia dal 2018.

"Ora ci sentiamo in grado di tornare alla ricerca dell'MH370", ha dichiarato al quotidiano in lingua inglese. "Abbiamo lavorato con molti esperti, alcuni dei quali esterni a Ocean infinity, per continuare ad analizzare i dati nella speranza di restringere l'area di ricerca a una in cui il successo diventi potenzialmente raggiungibile", ha spiegato Punkett.

Loke ha rifiutato di rivelare il compenso proposto da Ocean infinity in caso di ritrovamento dell'aereo, dicendo che è soggetto a negoziazione. Ha detto che il costo non è un problema e che non prevede alcun ostacolo per la ricerca.

"Non importa se passeranno dieci anni, venti anni o più, finché saremo ancora vivi... non smetteremo di fare pressione per ottenere la verità. Crediamo che la verità alla fine verrà alla luce", ha detto Bai Zhong, cinese, la cui moglie era sull'aereo.