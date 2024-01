Di Euronews

L'azienda Nordic Waste, coinvolta in un potenziale disastro ambientale, ha presentato istanza di fallimento, interrompendo i lavori di bonifica che stava svolgendo a seguito di una frana contaminata in Danimarca

Lo scorso dicembre un temporale ha causato un'enorme frana in uno degli impianti della Nordic Waste, azienda danese che si occupa della **bonifica di terreni contaminati.**Milioni di tonnellate di terreno contaminato hanno iniziato a defluire lentamente verso il fiume più vicino, minacciando un enorme disastro ecologico. Il governo danese ha ordinato all'azienda di ripulire la situazione il prima possibile.

Il governo danese vuole chiedere i soldi a Torben Østergaard-Nielsen

Nonostante il fallimento, il governo promette di utilizzare tutti i mezzi disponibili per far pagare alla Nordic Waste la bonifica e gli eventuali danni. In particolare, i ministri chiedono al proprietario dell'azienda, la sesta persona più ricca della Danimarca, Torben Østergaard-Nielsen, di coprire i costi di tasca propria, risparmiando i soldi dei contribuenti, dato che al momento è il governo a farsi carico dei costi di bonifica.

In una situazione di bancarotta non è facile ritenere l'azienda maggiormente responsabile, quindi Copenaghen non esclude una possibile revisione della legislazione sulle aziende e sulla bancarotta, per evitare casi simili di irresponsabilità in futuro.