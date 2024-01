Alcuni attivisti pacifisti ebrei hanno dichiarato a Euronews che gli ebrei dovrebbero identificarsi con gli oppressi e difendere i loro diritti, "chiunque sia l'oppressore".

PUBBLICITÀ

"Solo quando i palestinesi vivranno in libertà e dignità, Israele sarà in sicurezza". Questo è il "grande messaggio" di Marco, il portavoce di Na'amod, un movimento di ebrei britannici che si oppongono a quelle che considerano le politiche di "occupazione e apartheid" di Israele a Gaza e nella Cisgiordania occupata.

Ma Na'amod non è la sola voce ebraica che chiede a gran voce la pace. In tutta Europa, ci sono numerosi gruppi ebraici che si battono per i diritti dei palestinesi e, più recentemente, per la fine della guerra tra Israele e Hamas.

Wieland Hoban, presidente della Jüdische Stimme (Voce ebraica) tedesca, spiega a Euronews che **questi ebrei autodefinitisi "progressisti" si trovano spesso ad affrontare critiche da molte delle parti in causa.**Sono spesso isolati nei circoli di sinistra, dove il sostegno alla Palestina a volte sconfina nel non rispetto delle voci ebraiche o nell'antisemitismo.

"Purtroppo, c'è una forte confusione tra il popolo ebraico e lo Stato di Israele", spiega l'autore, "ed è difficile per molte persone capire perché gli ebrei si oppongano alle azioni del governo israeliano".

Protesters attend a pro Palestinian demonstration in London, Saturday, Oct. 14, 2023. Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Ma non c'è alcuna contraddizione intrinseca tra essere ebrei e sostenere i diritti dei palestinesi", aggiunge Hoban.

"Traditori"

Tuttavia, il rifiuto più difficile da accettare è probabilmente quello della stessa comunità ebraica.

Accusato di "schierarsi con il nemico", Hoban nota come alcuni membri della Jüdische Stimme abbiano rotto con le loro famiglie sin dall'inizio del conflitto in ottobre.

Purtroppo, c'è una forte confusione tra il popolo ebraico e lo Stato di Israele ed è difficile per molte persone capire perché gli ebrei si oppongano alle azioni del governo israeliano. Wieland Hoban Presidente della Jüdische Stimme

"Ci chiamano pedine sprovvedute,"utili idioti o ebrei che odiano se stessi", spiega Hoban.

Gli attivisti per la pace ebrei sono inoltre spesso accusati di disonorare i loro antenati sopravvissuti all'Olocausto. Tuttavia, Marco sostiene che questa tragedia storica è la ragione stessa per cui gli ebrei dovrebbero proteggere i palestinesi.

FILE - July 14, 2014 photo, a Palestinian girl sits on the wall of the New Gaza United Nations School. Khalil Hamra/AP

"Questo [l'Olocausto] non dovrebbe accadere di nuovo a nessuno", dice a Euronews, "e proprio la nostra storia di oppressione e sofferenza dovrebbe permetterci di identificarci con gli oppressi e difendere i loro diritti - chiunque sia l'oppressore".

A dicembre, il Sudafrica ha presentato un'istanza alla Corte penale internazionale, sostenendo che Israele ha commesso "atti di genocidio" a Gaza. Israele nega questa accusa.

Non è una guerra santa

Per alcuni, tra cui funzionari israeliani e palestinesi, ma anche occidentali, la violenza a Gaza è semplicemente il frutto di una guerra religiosa tra ebrei e musulmani.

Tuttavia, Marco si è affrettato a contestare l'idea che il conflitto sia prettamente religioso.

Non c'è alcuna contraddizione intrinseca tra essere ebrei e sostenere i diritti dei palestinesi. Wieland Hoban Presidente della Jüdische Stimme

"I palestinesi si sono ribellati contro i loro oppressori", afferma, "se il loro oppressore fosse stato giapponese, si sarebbero sollevati contro i giapponesi. Si rivoltano contro gli israeliani semplicemente perchè sono loro che li opprimono".

Hundreds Palestinian and Israeli supporters gather in opposing rallies outside of the Consulate of Israel in San Francisco on Sunday, Oct. 8, 2023. Bronte Wittpenn/ONLINE_YES

Tuttavia, questo non significa che la guerra tra Israele e Hamas non stia alimentando l'odio religioso. Il presidente della Jüdische Stimme, Hoban, sostiene che le azioni dello Stato israeliano a Gaza hanno alimentato l'antisemitismo.

"Ogni volta che c'è un'escalation di violenza da parte di Israele, aumentano anche gli incidenti antisemiti, perché purtroppo molte persone non separano realmente Israele dall'ebraismo".

Tuttavia, è importante contestualizzare la violenza. "I palestinesi sono stati sotto occupazione e apartheid per diversi decenni", ricorda Marco. "Se è vero che il 7 ottobre è stato un evento molto tragico... non è accaduto per caso".

FILE - Palestinian refugee Layla Afaneh, 67, poses for a picture in front of a wall painted with a mural in the Kalandia refugee camp between Jerusalem and the West Bank, 2014 Muhammed Muheisen/AP

Nell'ultimo anno, sotto la guida del governo più a destra della storia di Israele, l'esercito e i coloni del Paese hanno condotto un'escalation di sfollamenti, espropri e repressioni violente contro la popolazione, osserva Jewish Voice for Peace, un gruppo con sede negli Stati Uniti.

PUBBLICITÀ

Anche prima che Israele iniziasse la sua offensiva militare contro Hamas, il 2023 è stato uno degli anni più letali per i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania occupata.

L'Occidente è complice di tutto ciò che Israele ha fatto

Sia Na'amod che Jüdische Stimme sono politicamente attive e organizzano manifestazioni e azioni di protesta rispettivamente nel Regno Unito e in Germania.

Sostenendo che "l'Occidente è complice di tutto ciò che Israele ha fatto" negli ultimi decenni, Marco afferma che Na'amod vuole che Londra ponga fine al suo sostegno alla guerra di Israele.

Un "ruolo importante" che la sua organizzazione svolge in questo processo è quello di cambiare l'atteggiamento della comunità ebraica britannica, che esercita una pressione significativa sul governo per sostenere Israele.

Nel frattempo, da quando Israele ha iniziato l'offensiva su Gaza in risposta all'attacco di Hamas che ha ucciso circa 1.200 persone nel sud di Israele, i membri e il seguito online di Na'amod sono aumentati.

PUBBLICITÀ

"È ovviamente triste che ci voglia una tragedia come questa, ma sappiamo che con ogni attacco a Gaza questo tema diventa molto più sentito", dice Marco. "Per molti ebrei, le loro opinioni iniziano a cambiare quando vedono la distruzione che sta lacerando Gaza".

Ma per entrambi gli attivisti, la priorità resta quella di creare spazi per far incontrare le voci palestinesi ed ebraiche.

"Non dobbiamo lasciarci ingannare dal fatto che sia nell'interesse degli ebrei in Europa difendere l'etnonazionalismo dello Stato israeliano. Perché se si è d'accordo con l'idea che un'etnia debba dominare sulle altre, che non hanno alcun diritto, si mettono in pericolo le minoranze ebraiche e musulmane in Europa".