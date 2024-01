Di Maria Michela D'Alessandro

Grazie all'accordo tra Qatar e Francia sono entrati nella notte nella Striscia i cinque camion carichi di medicinali. A Gaza i morti sono oltre 24mila

Dopo l'ispezione delle autorità israeliane, nella tarda serata di mercoledì, 17 gennaio, sono entrati a Gaza attraverso il valico Kerem Shalom cinque camion carichi di medicinali destinati ai civili e agli ostaggi israeliani e stranieri detenuti nella Striscia dal 7 ottobre, grazie all'accordo raggiunto da Qatar e Francia.

"Nelle ultime ore, medicinali e aiuti sono entrati nella Striscia di Gaza, in attuazione dell'accordo annunciato ieri per l'aiuto dei civili, compresi gli ostaggi", ha scritto su X Majed Al Ansari, portavoce del ministero degli Affari Esteri del Qatar. Ha poi aggiunto che il Paese, insieme ai partner regionali e internazionali, continua gli sforzi di mediazione a livello politico e umanitario per una tregua tra Israele e Hamas a Gaza.

A Gaza oltre 24mila morti

In occasione di una visita a una base aerea Benjamin Netanyahu ha nuovamente ribadito la sua promessa che Israele continuerà la guerra a Gaza finché Hamas non sarà eliminato.

Nella tarda serata di mercoledì bombardamenti israeliani hanno colpito un'abitazione a Rafah, nel sud della Striscia: il bilancio provvisorio dei morti secondo i media arabi è di 16 persone inclusi bambini. Secondo il ministero della Sanità palestinese, gestito da Hamas, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre è di oltre 24mila morti e 61mila feriti.

Raid israeliani in Cisgiordania

Alta tensione anche in Cisgiordania, la scorsa notte sono stati arrestate decine di palestinesi: l'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito di 85 persone, Al Jazeera ha aggiunto che tra gli arrestati nella zona di Betlemme 46 appartengono alla stessa famiglia.

Mercoledì le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere di aver ucciso sei miliziani di Hamas negli ultimi attacchi, compreso Bilal Nofal, capo del distretto meridionale incaricato di interrogare le sospette spie.

Uccisi cinque palestinesi a Nablus, in Cisgiordania, nel corso di una vasta operazione condotta dall'esercito israeliano, e quattro dall’attacco di un drone israeliano durante scontri verificatisi nel rione Tammam di Tulkarem, sempre in Cisgiordania.