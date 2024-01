Gaza, Hamas mostra in un video tre ostaggi israeliani

I miliziani palestinesi di Hamas hanno mostrato tre ostaggi israeliani in un video, compresa una ragazza che fu rapita al rave Supernova il 7 ottobre

I combattenti del Movimento islamico di resistenza palestinese Hamas hanno pubblicato un video nel quale appaiono tre ostaggi israeliani. Si tratta di Yossi Sharabi, 53 anni, Iti Sabirsky, 38 anni, e della giovane Noa Argamani, 26 anni, che faceva parte delle persone rapite il 7 ottobre al festival rave Supernova che si svolgeva nel deserto del Negev. La ragazza apparve in un video nei giorni successivi all'attacco, nel quale la si vedeva proprio mentre veniva prelevata dai miliziani.

"Domani vi informeremo della loro sorte"

"Domani vi informeremo della loro sorte", hanno fatto sapere i combattenti di Hamas riferendosi ai tre israeliani. Da Tel Aviv, normalmente, a questo genere di messaggi non si risponde direttamente: secondo il governo della nazione ebraica si tratta di tentativi di effettuare una guerra psicologica.

Poche ore prima, il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva in ogni caso confermato che i bombardamenti e il dispiegamento dell'esercito di terra sul territorio della Striscia di Gaza non si fermeranno. "Non ci fermeremo di fronte a nessuno. Stiamo facendo tutto ciò che possiamo per riportare tutti a casa. Sottolineo: tutti, senza eccezioni. Questi sforzi continuano sempre, anche in questi momenti", ha affermato.

Hezbollah: "Israele dovrà negoziare"

Nel frattempo, in un discorso pronunciato in tv dal Libano, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha affermato che la guerra di Israele nella Striscia di Gaza è "impantanata in una situazione fallimentare" e che il governo di Tel Aviv sarà costretto a negoziare. Dall'inizio del conflitto, l'esercito ebraico ha quasi quotidianamente colpito anche le postazioni di Hezbollah, alleato di Hamas, ma a far crescere la tensione è stata soprattutto l'uccisione di un comandante delle forze d'élite da parte di Israele, in un attacco aereo.