Al via lunedì il Forum economico mondiale, l'appuntamento annuale che per una settimana riunisce governi, aziende e ong di tutto il mondo nella località sciistica svizzera di Davos

Per la maggior parte dell'anno Davos è solo una popolare stazione sciistica nelle Alpi svizzere. Ma per sette giorni all'anno diventa sede di un summit globale che attira leader del settore pubblico e privato.

All'ordine del giorno del forum del 2024 la geopolitica, il futuro dell'intelligenza artificiale e il cambiamento climatico. Il motto è: "Ricostruire la fiducia".

"Alcuni collegano l'erosione della fiducia alle profonde trasformazioni a cui stiamo assistendo intorno a noi, siano esse tecnologiche, politiche, sociali o legate al clima e alla natura. Alcuni direbbero anche che l'insieme di queste trasformazioni ha dato vita, se non a un'era completamente nuova, almeno a una nuova realtà", ha detto ai microfoni di Euronews il direttore generale del Forum economico mondiale Mirek Dušek.

La partecipazione al Forum non potrebbe essere più variegata. E in questi giorni, per le strade di Davos, si può incontrare dal leader mondiale all'imprenditore in cerca di investimenti, fino alla studentessa in stage. Nel video le interviste della corrispondente di Euronews Méabh Mc Mahon ad alcuni dei presenti.