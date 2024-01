Video. Davos, manifestazione per il clima contro il World economic forum

"Spezzare il potere delle banche e delle imprese". Non sono mancate le proteste per la 54esima edizione dell World economic forum (Wef), l'appuntamento annuale a Davos, in Svizzera, che riunisce numerosi capi di Stato, politici e le più importanti personalità del mondo della finanza e dell'economia globale. L'obiettivo dell'incontro è discutere delle attuali, numerose sfide globali.

Circa 350 persone hanno marciato da Küblis a Davos per lottare per la giustizia climatica, rivolgendosi alle autorità e i capi di Stato che partecipano al Wef. Sono accusati di non impegnarsi abbastanza nel trovare soluzioni efficaci a lungo termine alla crisi climatica, tra i principali temi di quest'anno.

Tra i critici c'è chi ha fatto notare che nonostante i leader si impegnino pubblicamente ad agire per il clima, per recarsi all'appuntamento molti di loro utilizzano jet privati, responsabili di un ammontare significativo di emissioni.

Secondo quanto riportato da diversi media, domenica pomeriggio i manifestanti anti Wef hanno bloccato per un'ora la strada principale che porta a Davos, Laret. Di conseguenza, il traffico è rimasto bloccato per oltre 18 chilometri per diverse ore. La manifestazione si è svolta con il permesso delle autorità.