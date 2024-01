Di Euronews

Nuova eruzione a nord di Grindavik. La città islandese è stata evacuata domenica mattina. Secondo le autorità, non si potrà tornare nella abitazioni prima dell'estate

PUBBLICITÀ

Un'eruzione è iniziata vicino a Sundhnúkur, a nord di Grindavík in Islanda, intorno alle 8 di domenica 14 gennaio. Lo ha fatto sapere l'ufficio meteorologico nazionale. L'eruzione è avvenuta poco dopo l'inizio delle evacuazioni che erano state programmate da sabatoa causa dell'aumento dell'attività sismica nell'area. Il Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia ha dichiarato lo stato di emergenza. La città era già stata evacuata alla fine dello scorso anno dopo una serie di terremoti e la conseguente eruzione del vulcano nella penisola di Rejkyanes, non lontano dalla capitale Rejkyavik.

Secondo il quotidiano locale MorgunblaÐiÐha mostrato foto del vulcano in attività, l'eruzione è avvenuta non lontano da Grindavik. Nell'immagine si vedono le abitazioni e a poca distanza la lava che fuoriesce dalle crede.

Città evacuata fino alla prossima estate

Nella tarda serata di sabato la città islandese di Grindavik ha ricevuto il nuovo ordine di evacuazione. Il governo, sulla base delle informazioni fornite dagli scienziati, ha deciso che l'area è ancora instabile e che nuove fessure - profonde crepe nel terreno - potrebbero aprirsi da un momento all'altro senza preavviso. Nella città sarà ammesso solo il personale autorizzato. Il ministro della Giustizia islandese Guðrún Hafsteinsdóttir ha espresso la speranza che la città possa essere di nuovo sicura e abitabile entro quest'estate o in autunno.

L'eruzione del vulcano a Grindavik a novembre

La città è stata evacuata a novembre quando l'eruzione del vulcano ha causato una serie di terremoti nella penisola di Rejkyanes, a poche decine di chilometri dalla capitale del paese, Rejkyavik. Ai cittadini è stato permesso di ritornare, solo per vedere la maggior parte degli edifici danneggiati e le strade segnate da crepacci.

Operaio morto dopo essere precipitato in una crepa

Mercoledì uno specialista edile che stava lavorando per riempire una di quelle aperture così profonde è precipitato: è subito partita l'operazione di soccorso, ma dell'uomo scomparso non è stata trovata alcuna traccia. Venerdì le autorità hanno dovuto interrompere l'operazione poiché l'accesso alle fessure era considerato troppo pericoloso per le squadre di soccorso.