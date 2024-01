Di Euronews

I pesanti bombardamenti della Russia dei giorni scorsi hanno indebolito la rete elettrica dell'Ucraina e lasciato senza corrente più di mille località, proprio nel momento in cui cresce la domanda a causa del freddo. Kiev passa al contrattacco, droni sulla regione di Kursk

Martedì due droni ucraini hanno colpito una stazione di rifornimento per la benzina nella città russa diOrël 230 miglia a sud di Mosca e 137 miglia dal confine ucraino, ha detto il governatore locale Andrei Klychkov. Tre persone sono rimaste ferite. L'incendio causato dall'esplosione è stato contenuto.

Una donna è stata uccisa da una scheggia in seguito ai bombardamenti ucraini sul villaggio di Gornal nel distretto di Sudzhanskynella regione di Kursk, nella Russia occidentale, ha riferito martedì il governatore della regione Roman Starovoit. La donna sarebbe la decima vittima civile nella regione secondo quanto riportano i media locali. Sempre nella regione di Kursk quattro droni ucraini sarebbero stati abbattuti.

Kiev è tornata ad attaccare Belgorod, città russa al confine tra i due Paesi. Il governatore della regione, Vlacheslav Gladkov, ha riferito che almeno tre persone, due uomini e una donna, sono rimaste gravemente ferite in modo grave in un attacco avvenuto nella notte.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato una riunione dello staff dello Stato Maggiore del comandante in capo supremo dedicata alla sicurezza della linea di contatto e al rafforzamento della difesa aerea, secondo quanto riporta Zelensky su Telegram.

Mille località senza elettricità

L’operatore della rete elettrica ucraina ha affermato che il rigido clima invernale ha lasciato più di mille città e villaggi senza elettricità in nove regioni, poiché il sistema energetico è stato indebolito dagli attacchi russi. l consumo di elettricità ha subito un'impennata questa settimana poiché le temperature sono scese a circa -15 gradi Celsius in molte parti del paese.

L'Ucraina ha dovuto importare elettricità dalle vicine Romania e Slovacchia per poter soddisfare la domanda, ha affermato Ukrenergo.

Il punto sugli aiuti

La recente escalation di attacchi missilistici e di droni da parte della Russia sta mettendo a dura prova le risorse per la difesa aerea dell'Ucraina, ha dichiarato martedì un funzionario delle forze aeree ucraine. Il Paese rischia così di ritrovarsi vulnerabile nella guerra a meno che non riesca ad assicurarsi ulteriori forniture di armi.

Secondo quanto riporta Politico, l'Ungheria ha affermato che potrebbe revocare il veto sugli aiuti dell'Ue all'Ucraina se il finanziamento verrà rivisto ogni anno. "È bello vedere che la Commissione europea sta preparando un piano B per il primo febbraio, in base al quale il sostegno finanziario fornito all'Ucraina potrebbe essere gestito al di fuori del bilancio dell'Ue. È una buona decisione! Il piano B della Commissione è il piano A ungherese!", si legge in un post su X del primo ministro ungherese Viktor Orbán.

La Svezia fornirà circa 50 milioni di corone, oltre 4 milioni di euro, al fondo di assistenza della Nato per l'Ucraina, ha scritto su X l'ambasciata svedese a Kiev. Il denaro verrà utilizzato soprattutto per le attrezzature militari e per lo sminamento.