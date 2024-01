Hassan Ammar/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Hasan Nasrallah - Diritti d'autore Hassan Ammar/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Sale la tensione in Medio Oriente dopo l'uccisione del numero due di Hamas. L'attacco in Libano non è stato rivendicato, ma il leader di Hezbollah Nasrallah ha detto che l'organizzazione risponderà a ogni attacco di Israele