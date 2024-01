Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Papa Francesco presiede la Messa per la 57ª Giornata mondiale della pace nella Basilica di San Pietro in Vaticano, 1° gennaio 2024 - Diritti d'autore Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Papa Francesco presiede la Messa per la 57ª Giornata mondiale della pace nella Basilica di San Pietro in Vaticano, 1° gennaio 2024 - Diritti d'autore Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Il Pontefice parla di pace e di rispetto delle donne nell'Angelus del 1º gennaio, dedicato alla Vergine Maria. Torna a pregare contro la guerra in Ucraina e in Medioriente, dicendosi anche preoccupato per la scarsa libertà in Nicaragua e per i rischi posti dall'intelligenza artificiale