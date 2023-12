La protesta dell'opposizione serba a Belgrado non si placa: venerdì è stato annunciato il blocco delle strade della capitale per 24 ore

In Serbia centinaia di attivisti dell'opposizione, per lo più studenti, hanno annunciato che venerdì bloccheranno le strade di Belgrado per 24 ore.

La protesta annunciata è finalizzata a manifestare contro quelli che considerano brogli nelle elezioni parlamentari del 17 dicembre, vinte dalla destra nazionalista.

Annunciato il blocco delle strade

Su invito dell'organizzazione Borba (Combat), le persone scese in piazza si sono riunite davanti alla facoltà di Filosofia dell'università di Belgrado per chiedere la ripetizione delle elezioni viziate da presunte irregolarità e dalle accuse di manipolazione del voto.

"Annunciamo un blocco di 24 ore per venerdì", ha dichiarato l'attivista Ivan Bijelic durante la manifestazione.

Secondo Bijelic, il blocco delle strade dovrebbe iniziare a mezzogiorno. Sarà revocato il giorno successivo per consentire ai militanti di partecipare a un'altra manifestazione organizzata da un gruppo di intellettuali, artisti e persone note che hanno sposato la causa dell'opposizione.

Le accuse di manipolazione del voto

La principale coalizione di opposizione, Serbia Against Violence, sostiene che gli elettori serbi provenienti dalla vicina Bosnia sono stati autorizzati a votare illegalmente a Belgrado il 17 dicembre.

Anche gli osservatori internazionali, compresi quelli dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), hanno segnalato "irregolarità" durante il voto, tra cui “l’acquisto di voti” e “l’inserimento non corretto di schede nelle urne“.

Secondo i risultati ufficiali, il partito Sns (destra nazionalista) del presidente serbo Aleksandar Vucic ha ottenuto il 46% dei voti contro il 23,5% della coalizione di opposizione.Dopo le elezioni ci sono state numerose proteste, con i manifestanti che hanno bloccato le principali vie della capitale, chiedendo l'annullamento delle elezioni e lo svolgimento di una nuova consultazione.

Protesta delle opposizioni a Belgrado, 24 dicembre 2023 OLIVER BUNIC/AFP or licensors

Proteste e scontri con la polizia

Domenica sera, i manifestanti hanno cercato di entrare nel municipio di Belgrado, distruggendo le finestre, prima di essere respinti dalla polizia.

Un tribunale di Belgrado ha annunciato che quattro manifestanti arrestati rimarranno in carcere per altri 30 giorni, accusati di "comportamento violento durante un raduno pubblico".

Altre sei persone sono agli arresti domiciliari con le stesse accuse e una è stata rilasciata, ha detto il tribunale.

A sette manifestanti arrestati, che si sono dichiarati colpevoli, sono state inflitte pene detentive sospese fino a sei mesi e multe di 20.000 dinari serbi (171 euro) ciascuno.