Germania, sempre più in crescita la povertà nella capitale Berlino

Nonostante l'aria di festa natalizia, nelle strade di Berlino sono sempre più visibili i senzatetto. Nel 2022 triplicata la povertà infantile

Con il Natale alle porte e la città addobbata per le feste, Berlino si prepara ad accogliere migliaia di turisti per le vacanze natalizie e del nuovo anno. A destare l'attenzione di residenti e non, però, la massiccia presenza di senzatetto nelle strade della capitale tedesca.

Secondo le statistiche nazionali, il 57% dei senzatetto con cittadinanza tedesca sono stati costretti a vivere per strada dopo la risoluzione dei contratti di locazione. Tra le cause principali, l’aumento del costo della vita e quello degli affitti ma anche la scarsità di alloggi. Tanti i volontari e le organizzazioni che distribuiscono cibo e beni di prima necessità alle famiglie più povere e a quelle con minori.

Povertà infantile: nel 2022 in Germania oltre 3 milioni di bambini e giovani a rischio

Nel 2022, i bambini e i giovani tedeschi a rischio di povertà sono stati 3,08 milioni: la cifra ha superato quella dell’anno precedente di 146.000 unità e di 302.000 rispetto al 2020. A rivelarlo la scorsa estate il quotidiano berlinese Berliner Morgenpost grazie a una ricerca effettuata dall’Ufficio federale di statistica.

Secondo lo studio il più alto tasso di rischio di povertà infantile è stato registrato nel Land di Brema, dove oltre il 40% dei minori vive in famiglie con redditi particolarmente bassi. Amburgo e Nord Reno-Westfalia si attestano al 30%, Berlino, Bassa Sassonia e Turingia a più del 20%, mentre il tasso minore di rischio di povertà infantile si registra in Baviera, con il 14%.