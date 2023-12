Di Euronews

Intervistati dai microfoni di Euronews, gli italiani raccontano come trascorreranno le festività. Molta la preoccupazione per le guerre e l'inflazione

PUBBLICITÀ

Un anno difficile sta per terminare. Tra guerre e inflazione, sono stati in molti gli italiani che hanno dovuto affrontare la crisi economica e il trauma per lo scoppio di un nuovo confltto in Medio Oriente. Secondo un recente sondaggio, circa la metà degli italiani si è detta preoccupata per le conseguenze della recente guerra tra Israele e Hamas.

Aumentano le prenotazioni dei viaggi durante le festività natalizie

Nonostante le difficoltà e l'incertezza, i cittadini non riununciano a celebrare le festività. Ben consci di quello che sta accadendo nel mondo e nel nostro Paese, diversi testimoni hanno raccontato ai microfoni di Euronews che celebreranno il Natale e il Capodanno con l'auspicio che arrivi presto la pace. Le vie di Roma si riempiono per il consueto shopping natalizio, mentre Confindustria un aumento delle prenotazioni dei viaggi del 15% rispetto allo scorso anno.