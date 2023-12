Terminata la visita istituzionale nel Meridione, la presidente del Parlamento europeo vede la premier Meloni a Palazzo Chigi. "Con il G7 il 2024 per l'Italia sarà un anno molto importate", commenta

"L'incontro è andato molto bene, abbiamo contatti regolari. Stiamo preparando il Consiglio europeo". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola interpellata dai cronisti mentre lasciava Palazzo Chigi al termine dell'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nei giorni scorsi la presidente dell'Europarlamento è stata impegnata in un tour nel Sud Italia.

Poco prima la presidente dell'Eurocamera è stata intervistata da Bruno Vespa, perché ospite del programma Rai Cinque minuti. "Un'alleanza di Giorgia Meloni con il Ppe? Io non posso parlare per suo conto, ma la presidente la conosco molto bene. È una donna molto forte. Quando parla lei si vede che l'Italia conta. È una donna pro-Uemolto forte. Ed è per questo che noi contiamo su di lei. E io conterò non solo sulla sua amicizia ma sulla leadership", ha detto Metsola. "Quest'anno l'Italia prenderà la presidenza del G7, sarà un anno molto importante perché potremo vedere la presidente con i suoi ministri nella leadership di questi Paesi", ha concluso.