Mes, la Camera dei deputati respinge il trattato

Respinta alla Camera dei deputati la ratifica del Mes. Contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento cinque stelle. Astenuti Forza Italia, Avs e Noi Moderati

L'Aula di Montecitorio ha respinto il trattato sul Meccanimo europeo di stabilità. I voti a favore sono stati 72, 184 i contrari, 44 gli astenuti, bocciando il primo articolo del testo.

A favore della ratifica del Mes hanno votato i deputati del Pd, Iv e Azione. Contro hanno votato Fdi, Lega e M5S. Ad astenersi sono stati i deputati di FI, Avs e Noi Moderati.

Bagarre in Aula

Altissima tensione nell'aula della Camera, durante l'esame del Mes. Mentre interveniva Maurizio Lupi, il deputato Tondo del Movimento 5 stelle lo ha interrotto. Dura la reazione di Lupi, che lo ha invitato a calmarsi. A quel punto, dai banchi di Fratelli d'Italia sono scesi velocemente i deputati Caiata, Rotelli e Cangiano, diretti verso i banchi dell'opposizione. Sono poi intervenuti i commessi mentre il vicepresidente Fabio Rampelli ha invitato i deputati a far tornare l'ordine in assemblea. Poco dopo, Lupi ha ripreso a parlare e Rampelli ha richiamato all'ordine Tondo.

Parere contrario in Commissione Bilancio

In mattinata la Commissione Bilancio della Camera avevaapprovato il parere contrario sulla ratifica della modifica del Mes. Lega e FdI hanno votato contro il Mes, FI si è astenuta. Il parere èstato riformulato in parte rispetto a quello inizialmente presentato dalla relatrice di FdI ma è rimasto contrario. Assenti in commissione gli esponenti del M5s