Diplomazie al lavoro per estendere la tregua tra Israele e Hamas, nei prossimi giorni la terza visita del segretario di stato Usa. Continua la liberazione degli ostaggi

Nel sesto giorno di tregua tra Israele e Hamas, continuano gli sforzi diplomatici per prolungare lo stop ai combattimenti nella Striscia di Gaza. Secondo l'Agence France-Presse Hamas sarebbe pronto a prolungare la tregua per altri 4 giorni in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi.

Oltre a Egitto e Qatar, al lavoro per estendere la pausa umanitaria, nei prossimi giorni il segretario di Stato americano Antony Blinken sarà a Tel Aviv e a Ramallah dove incontrerà rispettivamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmud Abbas - sarà il terzo viaggio di Blinken nell'area dal 7 ottobre 2023.

Guardando ai prossimi due giorni, ci concentreremo sul fare il possibile per prolungare la tregua in modo da continuare a liberare più ostaggi e a ricevere più assistenza umanitaria Antony Blinken segretario di Stato americano

Hamas rilascia due donne russe

In attesa della liberazione dei dieci ostaggi israeliani nella serata di oggi, due donne di nazionalità russa tenute in ostaggio da Hamas sono state consegnate alla Croce Rossa Internazionale nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito Hamas in un comunicato, elogiando "gli sforzi del presidente russo" e aggiungendo che le donne saranno consegnate a un rappresentante del ministero degli Esteri russo.

Gli aiuti umanitari

Sul fronte umanitario il capo dell'Ufficio statale dell'informazione egiziano, Diaa Rashwan, ha dichiarato che il volume degli aiuti medici consegnati nella Striscia di Gaza a ieri sera, martedì 28 novembre, ammontava a 2.973 tonnellate, quello degli aiuti alimentari a 11.972 tonnellate mentre sono state consegnate 9.111 tonnellate di acqua, oltre a 127 tende e teloni e altre 2.611 tonnellate di attrezzature di soccorso.

Fino al 28 novembre sono state trasportate 1.178 tonnellate di carburante e il numero totale di camion che hanno attraversato il valico di Rafah verso la Striscia di Gaza ha raggiunto i 2.670 camion.

"L'accesso degli aiuti deve essere garantito in tutta la Striscia di Gaza e gli ostaggi vanno tutti rilasciati. Invito chiunque abbia l'influenza per chiedere una proroga del cessate il fuoco a chiederlo, sperando che ciò segni la fine delle violenze", ha detto l'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani (Unhcr)Volker Turk parlando all'Eurocamera in occasione dei 75 anni della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.