A New York decollano i taxi volanti elettrici: entro il 2025 i primi voli. Potrebbero connettere l'aeroporto di JFK a Manhattan in sette minuti.

Il sindaco di New York Eric Adams ha annunciato che a Manhattan sarà inaugurato il primo eliporto al mondo destinato ai droni per il trasporto passeggeri. Tra gli obiettivi principali, ridurre il traffico urbano, i tempi di viaggio, l'utilizzo di auto private e l'inquinamento atmosferico.

Il primo cittadino della Grande Mela ha presentato l'iniziativa che prenderà il via nel 2025 per trasportare passeggeri verso gli aeroporti della metropoli. I primi test dei taxi volanti sono stati effettuati da due startup, Joby Aviation e Volocopter.

"Il nostro investimento in questa tecnologia e l'utilizzo di questa ci consentirà di avere cieli più puliti", ha affermato Adams durante una demo di una delle startup.

Il mercato vale quasi 200 milioni di dollari ma si prevede possa arrivare a oltre 1 miliardo entro il 2026. Sui taxi volanti il sindaco di New York si è detto ottimista: "Non solo metteremo New York City all’avanguardia nella tecnologia di voli sostenibili - ha aggiunto -, affrontando al contempo un problema persistente di qualità della vita legato al rumore degli elicotteri, ma elimineremo anche i camion dalle strade rendendole più sicure".

L'idea è che i newyorkesi e i turisti possano prenotare una corsa a bordo di un taxi volante in modo simile ad un app di car sharing: gli aerotaxi elettrici potrebbero trasportare passeggeri dall’aeroporto JFK al centro di Manhattan proprio entro il 2025 senza emissioni per una durata di circa sette minuti. Il costo non è ancora stato reso noto.