Time Square, 588 lampadine per "illuminare" il 2024

La scritta "2024" che indicherà l'arrivo del nuovo anno sarà posizionata in cima al grattacielo One Time Square a New York

Ad alcuni giorni dagli attesissimi, consueti festeggiamenti per il Capodanno, a Times Square sono arrivati i numeri giganti che indicheranno l'arrivo del 2024. Alti più di due metri, si accenderanno allo scoccare della mezzanotte sulla celebre piazza di New York.

I numeri sono stati trasportati in auto attraverso alcuni Stati americani e sono stati lasciati in piazza per alcuni giorni, prima di essere posizionati in cima al grattacielo One Time Square. Per illuminare la scritta "2024" sono necessarie ben 588 lampadine Led ad alta efficienza energetica. In particolare, il il numero "2" contiene 145 lampadine, lo "0" contiene 164 lampadine e il "4" contiene 134 lampadine.