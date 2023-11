Gli esperti nutrono la speranza che l'incontro aiuti a stabilizzare le relazioni tra Cina e Stati Uniti e a imprimere nuovo slancio all'economia globale

PUBBLICITÀ

Dopo sei anni, il presidente cinese tocca suolo statunitense. Xi Jinping è arrivato a San Francisco in vista dell'atteso incontro vis à vis con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che si terrà nella giornata di mercoledì al margine dell'Apec, il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico.

Al suo 30esimo appuntamento, l'evento riunisce fino al 17 novembre i leader dei 21 Stati membri del gruppo intergovernativo per discutere di come favorire lo sviluppo e la crescita economica della regione. Ma a catalizzare l'attenzione è il colloquio a porte chiuse tra i capi dei due pesi massimi dell'economia globale - insieme producono il 40% dei beni e dei servizi mondiali -, solo al secondo incontro di persona in quasi tre anni.

Gli esperti nutrono grandi speranze per il bilaterale, ritenendo che contribuirà a stabilizzare le relazioni tra Cina e Stati Uniti e a imprimere nuovo slancio alla ripresa economica globale.

Il presidente Joe Biden si aspetta che i colloqui siano di ampio respiro e che includano la guerra tra Israele e Hamas, Taiwan, la guerra in Ucraina e le interferenze elettorali. Allo stesso tempo spera di migliorare le relazioni tra i due Paesi, deterioratesi all'inizio dell'anno.

"Tornare a un normale corso di corrispondenza - essere in grado di prendere il telefono e parlare gli uni con gli altri se c'è una crisi. Essere in grado di assicurarsi che i nostri militari siano ancora in contatto tra loro. Come le ho detto, non stiamo cercando di separarci dalla Cina. Quello che stiamo cercando di fare è cambiare le relazioni in meglio", ha dichiarato Biden.