L'asse si consolida: Mosca-Pechino rafforzano le loro relazioni nonostante l'appoggio tiepido della Cina alla guerra russa in Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato nella capitale cinese per riorientare il commercio verso l'Asia dopo le sanzioni occidentali: una visita che sottolinea il sostegno di Xi Jinping a Mosca e l'appoggio russo al tentativo della Cina di espandere la propria influenza economica e diplomatica.

Al vertice, che rientra nella serie di incontri della Belt and Road Initiative, erano presenti 20 capi di Stato e di governo, critici nei confronti dei leader occidentali per il loro approccio e sostegno incondizionato a Kiev.

Durante l'incontro con Putin, il leader ungherese Viktor Orban ha lamentato che le relazioni dell'Ungheria con la Russia hanno sofferto molto a causa delle sanzioni.

Nell'inconto con Xi Jinping, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che la Serbia è "sempre stata dalla parte" della Cina su questioni delicate come Hong Kong, Tibet e Taiwan. La Serbia ha un rapporto particolarmente stretto con la Cina, che dal 2010 ha investito più di 8 miliardi di dollari in progetti nel Paese.

Negli ultimi 10 anni la Belt and Road Initiative cinese ha realizzato infrastrutture in tutti i continenti: centrali elettriche, strade, ferrovie e porti.

È una parte importante della spinta del presidente cinese Xi Jinping a far sì che la Cina svolga un ruolo più ampio negli affari globali.

Il governo cinese afferma che la Belt and Road Initiative ha lanciato più di 3.000 progetti e garantito quasi 1.000 miliardi di dollari di investimenti per i 152 Paesi firmatari dell'iniziativa.

L'Italia, unico Paese dell'Europa occidentale a firmare la Belt and Road Initiative, dovrebbe abbandonare l'accordo al momento del rinnovo nel marzo del prossimo anno.

I progetti finanziati dalla Cina sono stati oggetto di critiche, dallo sfollamento delle popolazioni all'aggiunta di tonnellate di gas serra che cambiano il clima nell'atmosfera.

Il porto dello Sri Lanka è stato affittato a una società cinese per 99 anni.