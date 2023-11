La guerra tra Israele e Hamas è arrivata a un punto di non ritorno?

L'inviata di Euronews Valérie Gauriat ha raccolto le testimonianze di palestinesi e israeliani che cercano di sopravvivere al conflitto

Il 7 ottobre 2023 il mondo si è svegliato con la notizia di un attacco terroristico da parte di militanti di Hamas, che dalla Striscia di Gaza hanno fatto irruzione nel sud di Israele uccidendo più di 1.400 persone e prendendo almeno 240 ostaggi.

Per rappresaglia Israele ha lanciato un'offensiva militare senza precedenti sulla Striscia di Gaza, giurando di distruggere Hamas. Nelle prime due settimane dell'operazione Spade di Ferro migliaia di civili palestinesi sono stati uccisi e più di un milione sfollati. Per molti la guerra ha anche spento ogni speranza di convivenza futura.

La nostra inviata Valérie Gauriat vi porta le testimonianze di prima mano di famiglie e comunità israeliane e palestinesi che vivono il conflitto.

Le conseguenze dell'attacco di Hamas

Pochi giorni dopo gli attacchi terroristici di Hamas le truppe israeliane si stavano preparando per l'annunciata offensiva di terra sull'enclave palestinese. Decine di migliaia di riservisti sono stati chiamati in servizio.

Il kibbutz Be'eri è stato uno dei più colpiti dai terroristi di Hamas. Il 10% dei suoi 1100 abitanti è stato ucciso. Le squadre dell'organizzazione forense israeliana Zaka erano ancora sotto shock per le atrocità scoperte dopo che il villaggio è stato riconquistato dall'esercito israeliano.

"La prima casa in cui siamo entrati ha visto una coppia, padre e madre, con le mani legate alla schiena, torturati e mutilati mentre erano vivi - ha rivelato Yossi Landau, comandante di Zaka nel sud di Israele -. E lì vicino due bambini, un bambino e una bambina di sei e sette anni, nella stessa posizione. Torturati".

Yossi Landau, comandante di Zaka nel sud di Israele Euronews

"Nella casa successiva abbiamo trovato una donna incinta, che giaceva a faccia in giù sul pavimento - continua Landau -. L'abbiamo girata: è stata sventrata. Nella sua pancia c'era un bambino. Un neonato. Un bambino non ancora nato, ancora legato al cordone ombelicale. Ho potuto vedere il bambino. Era un bambino maturo. Era stato appena accoltellato. A lei hanno sparato alla schiena".

Seguiranno molte altre testimonianze di presunte torture e abusi sui civili, tra cui stupri e decapitazioni.

Le famiglie cercano disperatamente i loro cari scomparsi

Più di cento residenti di Be'eri sono stati presi in ostaggio o dichiarati dispersi. Yarden Roman Gat, cittadina israelo-tedesca, e sua cognata Carmel sono tra i civili scomparsi da Be'eri. Le loro famiglie e i loro amici stanno lavorando senza sosta per ritrovarle. Yarden era in visita ai suoceri a Be'eri con il marito e la figlia quando sono stati catturati dagli assalitori.

Sono scappati dall'auto che li portava a Gaza e sono fuggiti nei boschi, sotto il tiro di quattro uomini armati di Hamas. La giovane donna ha consegnato la bambina al marito, che è riuscito a scappare. Lei non è stata abbastanza veloce. Di Yarden e Carmel non si sono più avute notizie. La suocera di Yarden è stata uccisa dai terroristi.

Liri Roman, la sua famiglia e i suoi amici lavorano senza sosta per trovare Yarden Roman Gat e sua cognata Carmel Euronews

"Come si fa a dire a una bambina di tre anni che sua nonna è stata uccisa dai 'cattivi' che sono arrivati a casa sua? - dice Liri Roman, fratello di Yarden -. Lei li ha visti, capisce la situazione". La famiglia ha chiesto aiuto alla Germania e alla comunità internazionale.

"Non voglio nemmeno pensare a come li trattano, a cosa gli fanno - dice Liri -. Questo sarà il nuovo terrore. Sarà così ovunque nel mondo. Oggi è in Israele. Ma domani, chi lo sa?".

Una settimana dopo il lancio dell'offensiva israeliana il ministero della Sanità di Hamas ha riferito che nella Striscia di Gaza, sottoposta a continui bombardamenti, più di 1.500 persone, di cui quasi la metà donne e bambini, sono state uccise e altre migliaia ferite.

Gli echi di guerra riecheggiavano in Cisgiordania e nella Gerusalemme Est occupata. La sicurezza è stata rafforzata nella Città Vecchia di Gerusalemme, dove circa 2.500 agenti di polizia e militari sono stati dispiegati per la prima preghiera musulmana del venerdì dal 7 ottobre. Le attività erano ferme e i controlli di sicurezza costanti.

"La situazione per noi nell'ultima settimana, a causa della guerra, è stata molto difficile nella Città Vecchia - ha detto Ali Jaber, un residente di Gerusalemme Est -. Hanno il via libera per sparare e picchiarci".

I controlli di sicurezza sono costanti a Gerusalemme Est Euronews

Nel frattempo è iniziato un esodo di massa dal nord di Gaza, dopo che l'esercito israeliano ha dato a più di un milione di persone 24 ore di tempo per spostarsi nella parte meridionale del territorio controllato da Hamas. Le Nazioni Unite hanno avvertito il mondo che si stava verificando una catastrofe umana senza precedenti.

I razzi di Hamas hanno continuato a colpire il sud e il centro di Israele, mentre il nord del Paese è stato preso di mira dai razzi lanciati da Hezbollah dal Libano. Più di 120.000 persone sono state sfollate.

"Hamas non vuole solo il sud. Vogliono Tel Aviv, Giaffa, Haifa e tutto il resto", ha detto una donna israeliana, mentre il compagno aggiunge: "Noi diciamo ai civili palestinesi: andatevene. Fuggite da Hamas. L'Europa non capice che sarà il prossimo obiettivo".

La rabbia contro il governo israeliano

Per alcuni, in Israele, le politiche del governo del Primo Ministro Benyamin Netanyahu hanno contribuito alla situazione attuale. Nel primo Shabbat - il giorno di riposo ebraico - dopo gli attacchi di Hamas, centinaia di persone sono venute a protestare contro il governo davanti al ministero della Difesa israeliano a Tel Aviv.

Tra di loro c'erano anche le famiglie degli ostaggi, che chiedono il loro immediato rilascio. "Mia figlia, Liri Elbag, è stata rapita in pigiama. La mattina presto, a Gaza. E la rivoglio subito - dice Shira Elbag, madre di Liri -. Ha 18 anni. Non vuole combattere! Credo che anche a Gaza non vogliano combattere. Nessuno vuole combattere. Tutti vogliono solo vivere!".

Shira Elbag, madre di Liri Elbag, durante una manifestazione a Tel Aviv Euronews

"Essere contro Hamas non significa uccidere un bambino a Gaza", dice Ronit Chitayat Kashi, attivista per i diritti umani presente alla protesta.

La Cisgiordania si arma

In Cisgiordania le violenze si sono moltiplicate. Centinaia di palestinesi sono stati arrestati. Secondo le Nazioni Unite nell'arco di dieci giorni più di 50 palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano o con i coloni. Una cifra più che triplicata nelle settimane successive.

La città di Beitar Illit, a pochi chilometri a sud di Gerusalemme, è una delle più grandi del blocco di insediamenti ebraici di Gush Etzion: qui vivono circa 70.000 persone. Dopo che un razzo di Hamas sparato da Gaza ha colpito la città, il 9 ottobre, tra la popolazione è forte il timore di attacchi da parte dei vicini villaggi palestinesi.

PUBBLICITÀ

I residenti hanno accolto con favore la mossa del governo israeliano di fornire 10.000 armi gratuite ai coloni della Cisgiordania e di allentare le regole sul porto d'armi. La municipalità ha anche organizzato programmi di formazione all'autodifesa. Le vendite di armi da fuoco hanno raggiunto livelli record dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre.

Le città miste di Israele sono sempre più divise

Nelle città miste di Israele le comunità sono più divise che mai. La libertà di movimento e di espressione è stata limitata per i due milioni di palestinesi con cittadinanza israeliana. È successo anche in una della città miste vicino a Tel Aviv: Lod per gli israeliani, Lydd per i palestinesi. Coloro che si definiscono cittadini palestinesi di Israele, e che il popolo ebraico chiama arabi israeliani, rappresentano il 20% della popolazione di Israele.

Le persone che vivono nelle città miste sentono che il loro destino è più che mai compromesso. Ghassan Monayer, attivista per i diritti umani e assistente sociale, è uno dei pochi cittadini palestinesi di Israele a Lydd che ha accettato di parlare con noi.

"La gente ha paura di dire qualcosa che potrebbe farli arrestare. Noi, cittadini palestinesi di Israele, ci troviamo in una situazione molto delicata - dice Monayer -. Perché vediamo e sentiamo entrambe le parti. Siamo consapevoli che in Israele sono stati uccisi degli innocenti e siamo contrari. Ma a Gaza ci sono 2,2 milioni di persone. Hanno bisogno di speranza, di essere liberate. Non possono vivere in una gabbia".

Ghassan Monayer, attivista per i diritti umani e assistente sociale Euronews

Parlare con noi è un rischio anche per Maha Nakib, un'attivista per i diritti delle donne che incontriamo vicino al muro che separa un quartiere arabo da uno ebraico a Lod. Suo marito ha perso 20 membri della famiglia, uccisi nei bombardamenti a Gaza.

PUBBLICITÀ

"Ora siamo in un circolo di odio e guerra, dobbiamo fermarlo - dice Nakib -. Abbiamo bisogno di una soluzione reale per due persone! Non mi interessa se sarà una soluzione con due Stati o uno Stato, uguale per tutti. Ma deve essere una soluzione politica".

Una soluzione in cui Chani Luz, un'attivista religiosa ebrea ortodossa, non crede più. Le relazioni tra le comunità del suo quartiere hanno subito un duro colpo a causa delle violenze scoppiate a Lod e in altre città miste di Israele nel maggio 2021. Il rapporto di fiducia che era stato ricreato poco alla volta è stato distrutto dagli attacchi del 7 ottobre.

"Il pogrom nel cuore del Paese riporta alla mente scene e ricordi dell'Olocausto - dice Luz -. Non si può vivere con una società che ha come slogan la morte. La morte non è qualcosa con cui un ebreo può convivere. Non c'è giustificazione per il terrore e le orribili atrocità che hanno commesso. E non c'è modo di continuare a vivere con loro come nostri vicini. Quindi per favore, nazioni arabe, accogliete i vostri fratelli di Gaza. Se avete davvero paura che vengano uccisi dagli ebrei e se avete a cuore i vostri fratelli arabi, aprite le porte e accoglieteli".