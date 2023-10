L'attacco a Nord di Gaza ha portato alla morte di un comandante di un battaglione di Hamas, secondo Israele. Egitto e Giordania condannano

PUBBLICITÀ

L'esercito israeliano ha confermato di aver bombardato il campo profughi di Jabalia, nel Nord della Striscia di Gaza, affermando di aver ucciso un comandante di Hamas considerato uno dei responsabili dell'attacco lanciato dal movimento palestinese il 7 ottobre.

"La sua eliminazione fa parte di un'operazione su larga scala contro i terroristi e le infrastrutture terroristiche appartenenti al Battaglione centrale di Jabalia, che aveva preso il controllo di edifici civili nella Striscia di Gaza", ha dichiarato un portavoce dell'esercito.

Fonti palestinesi parlano di numerose vittime, almeno 145 secondo le autorità sanitarie dell'exclave. Israele parla di "un grande numero di terroristi uccisi". Il comandante eliminato è, Ibrahim Biari, responsabile della unità 'Nukhba'', ha fatto sapere il funzionario israeliano.

Egitto e Giordania hanno parlato di "attacchi indiscriminati contro civili inermi nei loro luoghi di rifugio e nelle vicinanze di strutture mediche". Stragi come queste, secondo i due Paesi della regioni, "aggravano la crisi e il deterioramento delle condizioni umanitarie nella Striscia".

Hamas ha usato il bombardamento per esortare i paesi arabi e musulmani "a prendere una posizione storica e decisiva per fermare i massacri" commessi da Israele. In un comunicato diffuso dall'emittente Al Jazeera, il gruppo islamico ha affermato che "il massacro nel campo di Jabalia è tollerato da tutti i Paesi, governi e organizzazioni" che sostengono Israele.

Nuovi ostaggi in liberazione

Il portavoce delle Brigate al-Qasam, braccio armato del gruppo islamista palestinese Hamas, Abu Obeida, ha dichiarato che "nei prossimi giorni" rilasceranno "altri ostaggi" catturati durante l'attacco del 7 ottobre contro Israele.

"Abbiamo informato i mediatori che rilasceremo un certo numero di ostaggi nei prossimi giorni, in linea con il nostro desiderio di non tenerli a Gaza", ha dichiarato Abu Obeida in un discorso televisivo.

Il portavoce ha anche smentito chi sostiene che la soldatessa Ori Megidish ritrovata dalle autorità israeliane sia stata sottratta ad Hamas. È improbabile che soldati israeliani abbiano "raggiunto qualsiasi prigioniero detenuto da al-Qasam".

"Questo sarebbe potuto accadere a singoli soggetti, compresi i palestinesi in ostaggio", ha affermato Abu Obeida.

Ha aggiunto che se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si vanta del rilascio di un ostaggio un mese dopo, "significa che avrà bisogno di 20 anni per rilasciare il resto dei suoi prigionieri a Gaza".