Secondo gli analisti, gli investimenti nel settore dell'energia e della difesa sono destinati a fruttare nei prossimi 12-18 mesi

A distanza di settimane dal devastante attacco di Hamas a Israele - seguito da una feroce rappresaglia da parte di Israele che ha fatto temere un disastro umanitario a Gaza - lo shock che la crisi ha provocato sui mercati sembra essersi esaurito.

Tuttavia, dato l'enorme impatto che l'instabilità in Medio Oriente può avere sull'economia globale, c'è una domanda pressante che si pongono gli investitori: quali asset possono essere un'opzione sicura in presenza di una potenziale escalation dei conflitti nella regione?

BCA Research, società specializzata in strategie d'investimento globale, scommette che la risposta sia negli investimenti su petrolio e difesa.

Il motivo, secondo la ricerca, è che la guerra tra Israele e Hamas rischia di uscire dai confini nei prossimi dodici mesi, provocando un significativo shock petrolifero. Una previsione che sembra sempre più possibile dopo la notizia che l'esercito statunitense ha colpito le milizie sostenute dall'Iran in Siria, in un atto di autoproclamata autodifesa.

BCA Research ritiene ci sia il 45% di probabilità che il conflitto coinvolga Hezbollah e altri gruppi militanti in Libano e Siria.

Matt Gertken, capo analista geopolitico della società, ritiene inoltre che esista un rischio che i combattimenti si estendano fino a coinvolgere apertamente anche l'Iran, anche se rimane un'opzione improbabile. "Gli Stati Uniti non vogliono un confronto a tutto campo con l'Iran. Non vogliono interrompere il flusso di petrolio", ha detto. "Anche gli iraniani condividono un interesse con gli Stati Uniti. Ma la probabilità è ancora di un terzo. È ancora un rischio molto alto per l'economia globale".

Come gli investimenti in petrolio e difesa potrebbero sovraperformare

Secondo BCA Research, un'eventuale escalation della guerra potrebbe provocare un'impennata dei prezzi del petrolio nei prossimi 12-18 mesi. Secondo la società, la guerra a Gaza non sarà l'unica causa: anche la Russia, ancora intrappolata nelle sanzioni occidentali derivanti dalla guerra in Ucraina, probabilmente ridurrà la produzione di petrolio.

"Le limitazioni alla catena di approvvigionamento potrebbero far salire i prezzi", ha dichiarato Gertken. Ma il greggio non è l'unico mercato destinato a salire di valore: BCA Research ha puntato anche sul settore della difesa.

Il capo analista ha osservato che gli Stati Uniti stanno aumentando la spesa per la difesa per proteggere i propri alleati e che anche l'Europa sta stanziando maggiori fondi per la difesa: segnali di un aumento dei profitti per gli investitori (a condizione che ciò sia compatibile con i principi etici di ciascuno).

Gertken ha tuttavia avvertito che i titoli del settore della difesa e dell'energia "devono essere valutati rispetto ad altri asset (il cui prezzo è influenzato dall'andamento dell'economia, ndr)". Poiché le attuali prospettive economiche globali, comprese quelle del FMI, suggeriscono un rallentamento della crescita del PIL per l'anno prossimo, alcuni titoli dovranno registrare una performance più debole rispetto al 2023. "All'interno di questa categoria, tuttavia, gli asset del settore energetico e della difesa dovrebbero sovra-performare", ha affermato Gertken.

Cosa si aspetta il mercato?

Con l'evolversi delle notizie da Israele e Gaza, gli investitori si sono orientati verso investimenti "rifugio", come l'oro e i titoli del Tesoro americani. Tuttavia, l'impatto della guerra sui mercati finanziari globali e sui prezzi del petrolio è stato finora moderato. L'assenza di variazioni volatili nel mercato del petrolio è il risultato di due effetti opposti.

Osama Rizvi, analista economico ed energetico di Primary Vision Network, ha affermato che i prezzi del petrolio erano sul punto di diminuire (a causa di un rallentamento dell'economia globale che ha ridotto la domanda) poco prima dell'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Molti grandi investitori stanno ancora prendendo in considerazione questa prospettiva: i principali hedge fund e gestori stanno allontanando dal petrolio una parte degli investimenti.

Nella settimana precedente hanno tagliato la metà dei loro investimenti a lungo termine nel settore, riducendo i contratti di acquisto di petrolio da circa 398 milioni di barili a circa 197 milioni. "È stato il ritmo più veloce che si sia verificato nel decennio precedente", ha detto Rizvi.

Allo stesso tempo, i prezzi del petrolio sono stati spinti al rialzo anche dagli speculatori che hanno scommesso su un'escalation della guerra in Medio Oriente, che avrebbe di conseguenza limitato l'offerta e fatto salire ulteriormente i prezzi.

Le tensioni in Medio Oriente potrebbero provocare conseguenze anche sui mercati internazionali

Per quanto riguarda il prossimo periodo, Rizvi sospetta che non ci saranno grandi sorprese. Supponendo che la guerra rimanga entro i confini attuali, ci si attende un aumento dei prezzi del petrolio Brent non superiore ai 3-4 dollari. Tuttavia, se l'Iran entrasse nel conflitto attraverso una guerra indiretta e bloccasse l'accesso ai suoi 700mila barili di petrolio prodotti all'anno, è probabile che si verifichi un balzo di 10 dollari, secondo l'analista.

Il terzo scenario è il più preoccupante: una guerra che coinvolga grandi potenze come gli Stati Uniti, nella quale Israele sarebbe in conflitto diretto con l'Iran."Se ciò accadesse, secondo Bloomberg economics, potrebbe cancellare quasi mille miliardi di dollari di PIL globale, portando sostanzialmente l'economia mondiale in recessione, e anche il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 dollari o anche di più", ha detto Rizvi.

Come questa crisi si differenzia dalle altre

Se si considerano le precedenti crisi in Medio Oriente, non tutti sono convinti che la situazione possa davvero degenerare e provocare uno shock petrolifero. Tuttavia, secondo Gertken, c'è una "grande differenza" nella geopolitica che rende l'attuale guerra diversa da quelle che l'hanno preceduta.

Un missile esibito a Teheran nel 2014

"Credo che l'elemento più sottovalutato di questo conflitto sia il fatto che l'Iran ha raggiunto una capacità militare nucleare. Si tratta quindi di una crisi mediorientale diversa rispetto a quelle precedenti", ha affermato. La questione di fondo da un punto di vista strategico è capire se gli Stati Uniti e Israele siano disposti a permettere all'Iran di possedere armi nucleari o controllare gruppi armati in grado di avere un impatto sulla regione. "In parole povere, l'Iran può avere bombe atomiche e Hezbollah, o può avere solo una di queste due cose?", ha detto Gertken. "E questo è il motivo per cui ritengo che questa sia una congiuntura importante e pericolosa".

Come le prospettive globali guidano le mani degli investitori

Secondo BCA Research, anche se un potenziale conflitto con l'Iran dovesse essere contenuto, c'è ancora la possibilità che l'economia statunitense vada incontro a una recessione nei prossimi 12-18 mesi. L'azienda prevede che l'inflazione nominale o energetica sarà troppo alta per consentire alla Federal Reserve (o Fed, la banca centrale statunitense) di iniziare a tagliare i tassi di interesse. Questo, insieme ai prezzi elevati dell'energia, sta comprimendo la domanda e trascinando l'economia, ha spiegato Gertken.

Uno dei principali indizi in merito al fatto che gli Stati Uniti stiano affrontando una recessione - che Gertken prevede si estenda dal 2024 all'inizio del 2025 - è il tasso di disoccupazione. "Se esso inizierà a salire nei prossimi sei mesi, il messaggio agli investitori è che gli Stati Uniti stanno entrando in recessione", ha affermato. "Inoltre, è molto probabile che l'Europa entri in recessione e che l'economia cinese resti debole".

Gertken ha inoltre sottolineato che una possibile recessione negli Stati Uniti può avere un enorme impatto sui risultati elettorali del Paese e, di conseguenza, sulla stabilità globale. In condizioni economiche difficili, secondo l'esperto si ridurrebbero le possibilità di vittoria del Partito democratico: "L'impatto maggiore sulla stabilità globale è dato dal cambiamento del partito politico di governo alla Casa Bianca".

Quali sono gli investimenti sicuri per la crisi?

L'aumento dei rischi geopolitici di solito fa salire il prezzo dell'oro e del dollaro: gli investitori tendono a spostare quasi automaticamente i loro soldi in questi asset perché tendono a resistere alle crisi globali. L'oro è stato a lungo resistente agli shock geopolitici e di recente, nonostante l'aumento dei tassi di interesse reali, è rimasto relativamente caro.

Secondo Gertken, una delle ragioni è che Paesi come la Russia e la Cina, che si stanno posizionando in vista di un confronto commerciale con gli Stati Uniti, stanno facendo scorta del metallo prezioso: "Ciò sostiene il prezzo".

L'oro è il classico "bene rifugio" in caso di crisi

Gli investimenti in dollari potrebbero subire cali temporanei in quanto la valuta è legata inversamente al petrolio, ma fondamentalmente sono considerati ancora un rifugio sicuro. Anche valute come lo yen giapponese e il franco svizzero sono scelte solide in caso di crisi, così come i rendimenti del Tesoro statunitense.

Il mercato obbligazionario ha recentemente registrato una forte emorragia, ma Gertken ritiene che questi investimenti inizieranno ad attrarre maggiori flussi di denaro: "Penso che le obbligazioni possano fare abbastanza bene perché l'inflazione è in calo", ha spiegato. "Penso che le obbligazioni siano ancora un bene rifugio e in particolare quelle dei mercati sviluppati. E gli Stati Uniti rientrano in questa categoria".

Per gli investitori che guardano oltre i prossimi 12 mesi, anche le materie prime potrebbero offrire buoni rendimenti. L'argento e il rame, suggerisce Rizvi, sono potenzialmente dei buoni investimenti: "Date le condizioni dell'economia globale, se si prende posizione sul rame, nella direzione del ribasso, si possono ottenere buoni rendimenti in futuro", ha affermato. "Perché tutto questo (l'attuale crescita economica limitata, ndr) dovrà essere smaltito a un certo punto nel 2024 o 2025, quando la Fed inizierà a cambiare la sua politica monetaria".