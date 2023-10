Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Una nuova ricerca, che classifica 47 sistemi pensionistici in tutto il mondo, ha fatto luce sul crescente impatto dell'Intelligenza Artificiale sui sistemi pensionistici. Italia rimandata

Gli olandesi possono stare tranquilli: il loro futuro è in cassaforte.

Su 47 sistemi pensionistici in tutto il mondo, quello olandese è risultato il migliore in assolto, secondo la ricerca 2023 sulle pensioni, che ha fatto luce anche sul crescente impatto dell'Intelligenza Artificiale sul sistema previdenziale.

I Paesi Bassi sono i primi della classe quando si tratta di confrontare i sistemi pensionistici di tutto il mondo, secondo il rapporto globale sulle pensioni del Mercer CFA Institute.

La classifica ha preso in esame più di 50 indicatori e ha messo a confronto 47 sistemi pensionistici, che coprono il 64% della popolazione mondiale.

I parametri più rilevanti sono stati il livello di prestazioni pensionistiche disponibili del settore pubblico e privato, la sostenibilità del sistema per i decenni a venire e la qualità della sua governance.

L'Islanda si è piazzata al secondo posto, scalzata dal primo posto dello scorso anno, e la Danimarca è arrivata terza nell'indice 2023.

La maggior parte dei Paesi europei inclusi nel rapporto ha ottenuto un buon voto. Secondo il rapporto, sono necessari solo alcuni miglioramenti in Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Belgio, Portogallo e Germania.

D'altro canto, Francia, Spagna, Italia, Polonia, Austria e Croazia, insieme agli Stati Uniti, presentano rischi e/o carenze importanti che dovrebbero essere affrontati rapidamente dai rispettivi governi, si legge nel rapporto.

In fondo alla classifica si trovano India, Filippine e Argentina. Insieme a Turchia e Thailandia, condividono la peggiore classifica, il grado D, che indica che - senza miglioramenti a breve termine - l'efficacia e la sostenibilità del sistema pensionistico in questi Paesi sono fortemente in dubbio.

Rischi del sistema

Il rapporto riconosce che "i sistemi pensionistici di tutto il mondo sono sotto pressione come mai prima d'ora", a causa della persistente inflazione, dell'aumento dei tassi di interesse e dell'incertezza geopolitica, che inevitabilmente influisce sui rendimenti degli investimenti.

"L'età media della popolazione mondiale continua ad aumentare in molti mercati, soprattutto in quelli più maturi", ha dichiarato Margaret Franklin, presidente e CEO del CFA Institute.

"L'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse hanno creato una nuova dinamica di mercato che pone sfide significative ai piani pensionistici. Vediamo anche una continua frattura in relazione alla globalizzazione", ha aggiunto Margaret Franklin.

"Queste sono solo alcune delle sfide sempre più complesse che i fondi pensione devono affrontare e che hanno un impatto significativo sui pensionati".

Il rapporto cita l'ultimo Pensions Outlook dell'OCSE per il 2022, che raccomanda ai responsabili politici di tutto il mondo di procedere con le riforme necessarie, nonostante l'attuale incertezza finanziaria ed economica, per evitare di mettere a rischio il benessere dei pensionati attuali e futuri.

Il rapporto raccomanda anche il rafforzamento delle pensioni garantite da asset (rispetto a quelle a ripartizione), che potrebbero contribuire alla diversificazione delle fonti di finanziamento della pensione, rendendo i sistemi pensionistici più resilienti.

L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sui sistemi pensionistici

Secondo il rapporto, l'Intelligenza Artificiale dovrebbe migliorare le prestazioni delle pensioni, riducendo i costi ed evidenziando i rischi imminenti.

Ulteriori utilizzi dell'IA potrebbero includere la creazione di portafogli personalizzati e l'identificazione di anomalie di mercato, anche se è improbabile che l'IA sia in grado di prevedere con precisione i movimenti del mercato, quindi l'incertezza rimarrà, secondo il rapporto.

"La continua espansione dell'IA nelle operazioni e nelle decisioni dei gestori degli investimenti potrebbe portare a processi decisionali più efficienti e meglio informati, il che potrebbe potenzialmente portare a un aumento dei rendimenti reali degli investimenti per gli iscritti ai piani pensionistici", ha dichiarato David Knox, senior partner di Mercer.

L'indagine annuale ha anche evidenziato il rischio che i modelli di IA generino informazioni false, quando vengono utilizzati in un nuovo contesto, e che si verifichino attacchi informatici contro i dati degli assicurati.