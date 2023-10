Di Euronews

Secondo un video diffuso sul sito del quotidiano fiammingo Het Laatste Nieuws, il tiratore ha esploso i colpi mortali con un fucile automatico

Due persone sono state uccise da colpi d'arma da fuoco a Bruxelles e il sospetto è in fuga, ha detto la procura della capitale belga.

Secondo un video diffuso sul sito del quotidiano fiammingo Het Laatste Nieuws, il presunto killer, in giacca arancione fluorescente, circolava in scooter ed è fuggito dopo aver esploso i colpi mortali con un fucile automatico.

L'uomo avrebbe sparato più volte vicino a una stazione, poco dopo le 19, all'altezza del crocevia tra la piazza Sainctelette et i boulevard du Neuvième de Ligne et d’Ypres: le vittime sarebbero svedesi, secondo le emittenti belghe.

La nazionale svedese avrebbe dovuto giocare contro il Belgio all'Heysel Stadium, a circa 5 km di distanza.

In un video girato dall'autore della sparatoria, lo stesso rivendica la sua appartenenza all'Isis e si vanta di aver ucciso dei miscredenti.

Nel suo discorso, sostiene di aver sparato a due persone per "vendicare i musulmani e che per la religione si vive e si muore".

All'inizio della giornata, Slayem Slouma - questo il nome utilizzato nel video - aveva scritto un messaggio sul bambino musulmano accoltellato a Chicago questa domenica, spiegando che se fosse stato cristiano quel crimine sarebbe stato rubricato come "atto di terrorismo e non crimine brutale".

Nel tweet: "L'uomo armato avrebbe gridato "Allah Akbar" durante la sparatoria a #Bruxelles. Ha pubblicato un video in cui afferma di appartenere a Daesh e si vanta di aver ucciso dei malviventi per "vendicare i musulmani".

Un portavoce della procura ha dichiarato che è stata aperta un'inchiesta, senza per adesso aggiungere altri dettagli.