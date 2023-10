Il corpo presenterebbe segni di ferita d'arma da fuoco autoinflitta. Il governatore del Maine ha dichiarato che ora è possibile "tirare un sospiro di sollievo". Non ci sarebbero prove rispetto a un altro complice

Robert Card, il sospettato della sparatoria di massa nel Maine, è stato trovato morto nelle prime ore del 28 ottobre. Secondo la polizia, il corpo presentava i segni di una ferita da arma da fuoco auto inflitta ed è stato trovato lungo un fiume nella città di Lisbona, Maine, a circa 12 chilometri dalla città di Lewiston, luogo della strage. La Abc, citando le forze dell'ordine, dice che è stato trovato vicino all'impianto di riciclaggio da cui è stato licenziato di recente.

La polizia afferma che l'indagine continuerà, poiché ufficialmente Card è ancora un sospettato. Tuttavia, il governatore del Maine, Janet Mills, ha riferito di star "tirando un sospiro di sollievo sapendo che Card non è più una minaccia". Mills ha informato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden degli ultimi sviluppi.

C'è stata una massiccia caccia all'uomo per Card, con l'ordine di restare al sicuro emesso per diverse comunità della zona. Sono stati formati diversi gruppi di vigilanza di quartiere. L'ordine, in inglese "shelter in place", è stato revocato poche ore prima che venisse annunciato che il corpo era stato trovato.

Robert Card sarebbe il presunto responsabile dell'omicidio di massa di Lewiston del 25 ottobre scorso. Avrebbe aperto il fuoco all'interno di una pista da bowling e un bar vicino provocando 18 vittime, di età compresa tra 14 e 76 anni, tutte identificate dalla polizia. Altre 13 persone sono state ferite. Gli investigatori dicono che non ci sono prove di alcun complice.