Dall'opera cantonese alle aste di alcune delle migliori collezioni d'arte contemporanea: alla scoperta della fiorente scena artistica e culturale nel quartiere di West Kowloon

Il nuovo distretto culturale di West Kowloon, a Hong Kong, è uno dei progetti culturali più grandi e ambiziosi del mondo: si estende per 40 ettari su un terreno bonificato nel Victoria Harbour. È anche un centro di attività commerciali legate all'arte, dove case d'asta come Phillips hanno stabilito la loro nuova sede.

Xiqu Centre: la nuova sede dell'opera cantonese

Situato all'estremità orientale del quartiere, lo Xiqu Centre attira i visitatori con il suo ingresso simile a un sipario. Inaugurato nel 2019, questo edificio dall'architettura imponente è la nuova sede dell'opera cantonese.

La struttura vanta un teatro grande che può ospitare fino a 1.073 persone e un teatro più "intimo", la Tea House. È stato progettato nello stile tradizionale delle case da tè di Hong Kong dell'inizio del XX secolo e ospita la Tea House Theatre Experience, una rappresentazione narrata di estratti dell'opera cantonese, ideale per i neofiti.

Il centro non ospita solo magnifici spettacoli teatrali, ma anche proiezioni di film, workshop, simposi e l'annuale Festival dell'Opera Cinese.

Opera cantonese: modernizzare la scena di un'arte antica

L'opera cinese (o di Pechino) è una forma d'arte millenaria. Si ritiene che abbia avuto inizio nel corso della dinastia Tang, sotto l'imperatore Ming Huang (712-755) che creò la prima compagnia teatrale del Paese, il Giardino delle pere.

Le origini esatte dell'opera cantonese, nota anche come "dramma del Guangdong", sono oggetto di dibattito, ma possono essere fatte risalire alla dinastia Ming del XVI secolo, sotto il regno dell'imperatore Jiajing (1522-1566). Si ritiene che questa forma d'arte si sia sviluppata nella provincia di Guangdong durante la dinastia Song, nel XII secolo.

Secondo la City University of Hong Kong "è una miscela di diversi stili operistici, come le melodie Yiyang e Kun della dinastia Ming, l'opera Xiqin e Han della prima dinastia Qing, le opere regionali delle province di Jiangsu, Henan, Anhui, Hunan, Hebei e Guangxi, nonché la musica locale del Guangdong e la sua tradizione di raccontare storie attraverso il canto".

Una delle differenze principali tra l'opera cinese e quella cantonese è la lingua: l'opera cinese viene solitamente eseguita in mandarino, mentre l'altro stile viene eseguito in cantonese, la lingua dominante parlata a Hong Kong.

Nel 2009, l'opera cantonese è stata inserita nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco. Ma il magnifico teatro dell'opera non è tutto ciò che il quartiere di West Kowloon ha da offrire. Anche gli appassionati e i collezionisti d'arte possono fare affari qui. L'Asia-Pacifico è una forza trainante nel commercio d'arte globale. La facilità di spostamento, le infrastrutture all'avanguardia e il porto franco per le opere d'arte fanno di Hong Kong un "must" strategico per qualsiasi attività artistica.