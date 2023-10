Di Valerie Gauriat

Le autorità israeliana hanno evacuato le aree confinanti con Gaza per questo la cittadina di Sderot è ormai una città disabitata

Le strade della città israeliana di Sderot, a meno di un chilometro dal confine con Gaza, sono quasi deserte dopo l'attacco di Hamas della settimana scorsa. La stragrande maggioranza dei 30.000 abitanti della cittadina sono stati evacuati in aree più sicure. Nella zona restano le forze di sicurezza e le ambulanze con i loro inservienti.

La paura nei volti

Il ricordo della mortifera incursione di Hamas è negli occhi di tutti. Gli allarmi sono costanti. Lo confermano gli ambulanzieri che presidiano le strade per eventuali improvvisi interventi.

"Questo è un nuovo trauma. Sappiamo cosa significa sentire 'allarme ogni giorno, ogni ora. Usciamo andiamo al rifugio, poi torniamo alle nostre occupazioni. Ma quest'ultimo assalto è stato un'altra cosa. Sabato alle 6 del mattino. I terroristi ci hanno tirato giù dal letto. A casa nostra tua." Spiega un ambulanziere.

Gli abitanti sempre più rari

Affacciata al balcone di casa sua una israeliana di mezza età ci dice che non vuole andare via. Eppure il suo è ormai il solo edificio con un appartamento abitato. Rarissimi sono i negozianti che tengono aperti i loro esercizi. Una strana ostinazione li spinge a restare in un posto diventato quasi un luogo di frontiera. Ma tutti sono determinati a resistere perché sono convinti di non avere altro luogo in cui stare. Tutti aspettano con ansia l'annunciata offensiva su Gaza.