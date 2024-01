Di Maria Michela D'Alessandro

Netanyahu ha dichiarato di aver informato gli Usa di essere contrario alla creazione di uno Stato palestinese. In tutto il mondo si festeggia il primo compleanno di Kfir Bibas, il più piccolo degli ostaggi

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato di aver comunicato agli Stati Uniti di opporsi alla realizzazione di uno Stato palestinese come parte di uno scenario postbellico a Gaza.

Durante una conferenza stampa con i giornalisti, giovedì Netanyahu ha detto che "in qualsiasi accordo futuro Israele deve controllare con sicurezza tutto il territorio a ovest del Giordano, questo si scontra con l'idea di sovranità. Cosa ci possiamo fare? Il primo ministro deve essere in grado di dire di no ai nostri amici", ha aggiunto il primo ministro.

La conferenza stampa di Netanyahu del 18 gennaio

Gli Stati Uniti avevano chiesto a Israele di ridurre l'offensiva nella Striscia di Gaza e avevano aggiunto che la creazione di uno Stato palestinese avrebbe dovuto essere parte del dopoguerra nell'enclave palestinese.

Biden insiste sulla soluzione due Stati

Non si è fatta attendere la risposta del portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby che durante un briefing con i giornalisti a bordo di un Air Force One, ha detto che "Niente cambia nella posizione del presidente Biden secondo cui la soluzione dei due Stati è la soluzione migliore nell'interesse non solo degli israeliani ma anche dei palestinesi". Kirby ha parlato dei punti di vista diversi con Netanyahu sul fatto che i palestinesi abbiano il diritto di vivere in uno stato indipendente in pace, sottolineando che il focus rimane che Israele abbia quello di cui ha bisogno per difendersi da Hamas.

Ma ci sarà una Gaza del dopo conflitto, non ci sarà una nuova occupazione di Gaza, siamo stati chiari su questo, vogliamo una governance che rappresenti le aspirazioni del popolo palestinese John Kirby Portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti

Il mondo ebraico celebra il primo compleanno del piccolo Kfir Bibas

È stato celebrato con manifestazioni in tutto il mondo il primo compleanno di Kfir Bibas, il bimbo israeliano preso in ostaggio da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre scorso. Non solo a Tel Aviv, dove una folla di persone si è ritrovata nella piazza intitolata agli ostaggi e ha festeggiato il compleanno del piccolo con palloncini arancioni, che ricordano il colore dei suoi capelli. La richiesta della liberazione del bimbo israeliano, l’ostaggio più giovane nelle mani di Hamas, è stata ripetuta anche dalla comunità ebraica di Roma proprio in occasione del primo compleanno di Kfir, rapito insieme al fratello Ariel di 4 anni e ai genitori Shiri e Yarden dal kibbutz Nir Oz. Il palazzo della Knesset, il parlamento israeliano con sede a Gerusalemme, è stato illuminato di arancione in segno di solidarietà.

Comitato internazionale della Croce Rossa: nessun coinvolgimento per la consegna dei farmaci agli ostaggi

Secondo dati ufficiali in Israele, a Gaza rimarrebbero ancora circa 136 ostaggi israeliani, molti dei quali necessitano di cure mediche e medicine. Proprio in questi giorni, nell'ambito di un accordo tra Israele e Hamas mediato da Qatar e Francia, nella Striscia sono entrate 60 tonnellate di farmaci che saranno distribuiti nella misura di mille ai palestinesi per ciascuno dato agli ostaggi - come ha riportato il New York Times a occuparsi della consegna sarà il ministero della Sanità di Hamas.

Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha chiesto al governo israeliano di avere delle prove dell’avvenuta consegna di farmaci salvavita ai loro cari. I****l Comitato internazionale della Croce Rossa ha precisato di non essere coinvolto. Hamas aveva invece detto che la Croce Rossa stava giocando un ruolo nello scambio. L'organizzazione ha spiegato di essere stata “coinvolta con le parti” nel raggiungimento della intesa ma non nel “meccanismo concordato, che non riguarda alcuna partecipazione della Croce Rossa nella sua attuazione, inclusa la consegna dei farmaci”.