Shutdown evitato negli USA, ma sospesi 6 miliardi di aiuti all’Ucraina

Il futuro dei finanziamenti statunitensi per supportare l'Ucraina è stato messo a rischio a causa di una discussione che ha portato all'espulsione dello speaker della Camera dei Rappresentanti.

Gli aiuti a Kiev, contro l'invasione russa, sono stati fonte di tensione e incertezza, visto che diversi esponenti repubblicani alla Camera hanno sollevato forti dubbi o si sono opposti apertamente a ulteriori finanziamenti per sostenere l'esercito ucraino.

E ora, a seguito della perdita del voto sulla posizione dello speaker, non ci potranno essere progressi sui finanziamenti finché non ne verrà nominato uno nuovo.

Parlando con Euronews, l'ufficiale dell'esercito in pensione Fred Wellman, che si trovava a Washington DC con il gruppo politico progressista VoteVets, ha dichiarato che la situazione è "preoccupante".

Wellman ha prestato servizio nella seconda guerra del Golfo ed è stato più volte dispiegato in Afghanistan e in Iraq - ed è stato un grande sostenitore dei diritti dei veterani - oltre a sostenere l'assistenza militare e gli aiuti all'Ucraina.

"C'è un ampio sostegno bipartisan per il supporto all'Ucraina", ha detto Wellman a Euronews, ma sui repubblicani ha aggiunto: "La domanda è: possono ottenere una legge chiara, staccata dai membri più estremi del partito?".

"È colpa dei repubblicani", ha spiegato Wellman, che questa settimana ha assistito ai briefing dell'amministrazione sulla situazione attuale a Washington riguardo agli aiuti a Kiev.

"La situazione che stiamo affrontando in questo momento è combattere quello che Putin e i suoi alleati stanno facendo, attraverso le reti di disinformazione, per convincere il popolo americano e l'Occidente a non sostenere l'Ucraina e la difesa della sua democrazia. Incolpo i repubblicani MAGA per questo comportamento oltraggioso e per l'audacia di sostenere le influenze maligne di Vladimir Putin".

"Dovremo continuare a lottare, a insistere, a chiedere al Congresso di agire, a sostenere i nostri alleati in Ucraina che lottano per la libertà", ha aggiunto.

Tuttavia, si è detto "leggermente ottimista" sul fatto che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ucraina e i suoi alleati.

Qual è il contesto di questa crisi politica?

Martedì sera il speaker della Camera, Kevin McCarthy, ha perso il suo ruolo dopo che otto repubblicani critici e tutti i membri democratici hanno votato contro di lui.

In precedenza, lo shutdown del governo statunitense era stato evitato per un pelo da un nuovo accordo di finanziamento, ma solo dopo l'esclusione di ulteriori finanziamenti militari per l'Ucraina. Il Presidente Biden e il leader democratici del Congresso hanno sottolineato che si aspettavano che McCarthy mantenesse il suo impegno pubblico per gli aiuti all'Ucraina.

Di conseguenza Biden ha riunito martedì le altre potenze mondiali per coordinarsi sull'Ucraina proprio mentre la situazione degenerava. Tutti i Paesi che hanno partecipato al meeting in videoconferenza hanno sottolineato che il loro sostegno all'Ucraina rimane invariato e nessuno ha messo in dubbio che il sostegno degli Stati Uniti a Kiev fosse in discussione, almeno secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca.

Tuttavia, l'amministrazione ha avvertito con fermezza che il Congresso non deve permettere che il flusso di aiuti venga interrotto.

"Il tempo non è nostro amico", ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale alla Casa Bianca, avvertendo che qualsiasi lacuna nel sostegno statunitense "farà credere a Putin di poterci aspettare".

Kirby ha detto che l'attuale tranche di aiuti statunitensi approvati dal Congresso sarebbe sufficiente per aiutare l'Ucraina per un altro "paio di settimane" o "un paio di mesi", anche se la stima precisa dipenderebbe dalle condizioni attuali del campo di battaglia.

Kirby ha sottolineato che altri leader repubblicani della Camera sostengono gli aiuti all'Ucraina, non solo McCarthy. Mercoledì, il leader della Casa Bianca ha suggerito di avere in mente un piano di riserva nel caso in cui il Congresso continui a non essere d'aiuto.

"C'è un altro modo in cui potremmo trovare i fondi, ma non ho intenzione di parlarne ora", ha detto Biden.

Prima dei commenti del presidente Usa, i legislatori e i veterani militari si sono riuniti per fare lanciare un appello a continuare con in finanziamenti all'Ucraina. Molti hanno sostenuto che interrompere il sostegno degli Stati Uniti avrebbe incoraggiato la Russia e altri rivali a invadere altri alleati democratici, attirando le forze statunitensi in un conflitto diretto.

Il generale di brigata in pensione, Mark Arnold, veterano delle forze speciali, ha detto che "il mondo sta guardando questo dibattito sull'abbandono dell'Ucraina". "I ritiri verso l'isolazionismo non funzionano", ha detto Arnold. Cina, Russia e altri avversari "aumenteranno la loro forza se l'Ucraina sarà sconfitta".