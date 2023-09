Durante un discorso in Arizona, il presidente ha inasprito i toni contro il suo più probabile sfidante repubblicano alle elezioni del 2024

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha messo in guardia da Donald Trump e i suoi alleati, definiti estremisti, dicendo che rappresentano una minaccia per la democrazia statunitense. L'ex presidente, ha detto, è più interessato al potere peronale che a sostenere i valori fondamentali della Nazione, suggerendo anche la complicità dei repubblicani più tradizionali: "Il silenzio è assordante".

L'attuale presidente ha colto l'occasione di un discorso celebrativo a Tempe, in Arizona, per inasprire gli attacchi al suo più probabile sfidante repubblicano alle elezioni del 2024, rilanciando uno dei temi chiave della sua campagna elettorale: il movimento estremista "Make America great again" è una minaccia esistenziale al sistema politico statunitense.

"Dovremmo tutti ricordare che le democrazie non devono morire per forza davanti a un fucile", ha detto Biden. "Possono morire quando la gente tace, quando non si alza e non condanna le minacce alla democrazia, quando la gente è disposta a rinunciare a ciò che ha di più prezioso perché si sente frustrata, disillusa, stanca, alienata". .

"Il nostro compito, il sacro compito del nostro tempo, è quello di assicurarci che le cose cambino non in peggio ma in meglio, che la democrazia sopravviva e prosperi, e non venga distrutta da un movimento più interessato al potere che ai principi", ha detto il presidente. "Dipende da noi, dal popolo americano".

Il discorso è stato il quarto di una serie di discorsi su quelle che Biden considera sfide alla democrazia. I suoi consiglieri considerano la sua continua attenzione per la democrazia come una buona linea politica. I funzionari della campagna elettorale hanno analizzato i risultati delle elezioni di mid-term dello scorso novembre, alle quali i candidati repubblicani che hanno negato i risultati delle elezioni del 2020 non hanno ottenuto buoni risultati. E i sondaggi hanno mostrato come la democrazia è stato un tema altamente stimolante per gli elettori.