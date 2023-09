I funzionari ucraini hanno aperto alla stampa le porte di una struttura che ospita i soldati russi catturati

PUBBLICITÀ

I funzionari ucraini hanno portato i giornalisti in visita a una struttura nella parte occidentale del Paese che ospita i soldati russi catturati. Kiev ha cercato di dipingere la propria detenzione dei prigionieri di guerra come umana e in netto contrasto con quella di Mosca.

Tuttavia, a marzo, il commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato, in possesso di diverse prove, che entrambe le parti hanno abusato dei prigionieri di guerra. Il rapporto, in ogni caso, evidenzia delle differenze: l'abuso nelle prigioni russe è sistematico e l'accesso agli osservatori internazionali non è garantito, mentre l'Ucraina ha garantito libero accesso alle strutture, dove gli abusi perpetrati non sono sistematici.

Nel frattempo continuano i bombardamenti e le distruzioni. Un attacco ucraino sull'area occupata dai russi in Donetsk avrebbe distrutto una casa, mentre una persona è morta e quattro sono rimaste ferite nel nord della regione, dove i bombardamenti russi hanno distrutto o danneggiato decine di case e un ospedale, oltre al gasdotto e alle linee elettriche. Mercoledì le forze russe avrebbero lanciato 44 attacchi aerei e 27 attacchi missilistici con sistema di lancio multiplo.

Kiev afferma che gli i combattenti del gruppo Wagner sono tornati sul fronte orientale sotto nuovi comandanti. "Al momento ce ne sono diverse centinaia nella nostra direzione, sul fronte orientale, in diverse aree", ha dichiarato alla Cnn il vice comandante ucraino nell'est, Serhii Cherevatyi. Che ne ha minimizzato l'importanza: le forze russe, ha detto, "sono a corto di qualsiasi cosa in questo momento, quindi ogni uomo è buono per loro".

Mercoledì un canale militare russo ha postato un secondo video, dopo quello diffuso martedì dal ministero della Difesa russo, che mostrerebbe il comandante della flotta del Mar Nero Solokov vivo e vegeto, nonostante l'Ucraina abbia rivendicato la sua uccisione in un attacco senza precenti alla Crimea, venerdì scorso. Kiev continua a prendere tempo, dicendo di star verificando le informazioni in suo possesso riguaranti Solokov.

Secondo un funzionario ucraino, le forze russe stanno costruendo una nuova ferrovia che collegherà le città occupate di Mariupol, Volnovakha e Donetsk alla Russia meridionale.