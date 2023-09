Messina Denaro in coma irreversibile. Sospesa l'alimentazione

Di Euronews Agenzie: Ansa

Il boss è ricoverato da più di un mese nell'ospedale de L'Aquila dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto alle fasi terminali del cancro al colon di cui soffre da tre anni

I medici dell'ospedale de L'Aquila hanno sospeso l'alimentazione per il boss della mafia Matteo Messina Denaro ricoverato da venerdì sera 22 settembre dopo essere entrato in coma irreversibile a causa di un'occlusione intestinale cronica dovuta al tumore al colon di cui è malato da quasi tre anni. La decisione dà seguito anche alla richiesta del super latitante di fare a meno dell'accanimento terapeutico messa per iscritta nel suo testamento biologico.

L'ultima "primula rossa" di Cosa nostra era stato arrestato lo scorso 16 gennaio proprio mentre si recava in una delle cliniche più prestigiose di Palermo per sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia.

Rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza del capoluogo abruzzese il 17 gennaio, è stato costantemente seguito dai medici e curato nell'infermeria allestita nella sua cella. Dall'8 agosto scorso era ricoverato all'ospedale San Salvatore de L'Aquila dove era arrivato dal carcere per un intervento chirurgico per una occlusione intestinale per poi essere trasferito nella cella del reparto per detenuti.

Dall'arresto il padrino è stato interrogato più volte dai pm di Palermo precisando, fin dal primo incontro, che non avrebbe mai collaborato con la giustizia.

Nel corso del primo interrogatorio, non solo aveva negato di far parte di Cosa nostra, ma ha detto al procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e all'aggiunto Paolo Guido, che hanno coordinato le indagini per la sua cattura, che se non fosse stato malato e costretto a ricorrere alle cure della clinica, lo Stato non l'avrebbe mai preso.

Da sempre conosciuto in ambiente mafioso come "U siccu", il magro, e con altri soprannomi come "Diabolik", "Alessio" e "Testa dell'acqua", è stato attento a gestire la sua latitanza, e a proteggerla con una schiera di fiancheggiatori che operavano a vari livelli. Per alcuni è stato il boss che ha traghettato nel nuovo millennio la mafia orfana della stagione delle stragi conclusasi bruscamente nel '93, senza però consolidarne la struttura come era stato con i suoi predecessori Totò Riina e Bernardo Provenzano.

Nel 1998, dopo la morte del padre Francesco, "don Ciccio", altro boss della nomenclatura tradizionale, del giovane Matteo si erano perse le tracce già da cinque anni, prima ancora che fosse coinvolto nelle indagini sulle stragi di quegli anni.

Nei più gravi fatti criminali, come la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la sua mano è stata sempre riconosciuta. Lui stesso, del resto, si vantava di avere "ucciso tante persone da riempire un cimitero".