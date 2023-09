Sciopero dei mezzi: un lunedì nero (ma non troppo)

Di Euronews

Nella giornata dello sciopero nazionale dei trasporti, a incrociare le braccia sono i sindacati Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Ma lo stop delle principali sigle sindacali sembra, per il momento, non aver creato gravi disagi

Doveva essere un un lunedì nero per le principali città italiane, con la prevista paralisi dei mezzi pubblici a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore che ha messo a rischio soprattutto la circolazione di bus e metro. Lo stop è stato indetto dai sindacati Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Ma le prime ore della mattinata non hanno registrato grandi disagi se non un fisiologico aumento del traffico automobilistico nelle ore di punta.

Sciopero flop nelle grandi città

A Milano Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha aderito solo parzialmente. In mattinata sono rimaste in servizio tutte le linee metropolitane e di superficie con qualche piccolo ritardo ma niente più.

A Roma l’agitazione interessa la rete Atac e i bus della Roma Tpl. Alcune linee della metro A-B e C hanno circolato regolarmente. Chiusa solo qualche stazione con pochi disagi per i pendolari.

Anche a Torino e Napoli la situazione è tranquilla dopo una mattinata per nulla problematica.

Resta da capire se le ore del rientro pomeridiano dal lavoro saranno più critiche ma è facile immaginare che, in vista dello sciopero, molti abituali utenti del servizio pubblico si siano organizzati per muoversi autonomamente o in piccoli gruppi con auto private. Previsto dunque un traffico decisamente più sostenuto del solito, nelle maggiori città, e sulle strade di collegamento con i comuni limitrofi.