Sia Salvini che l'ex presidente del partito francese Rassemblement National stanno accumulando consensi in vista delle elezioni europee del prossimo giugno

Sorrisi, strette di mano, abbracci. Così la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen sul palco di Pontida al fianco di Matteo Salvini, rassicura il popolo della Lega Nord su questioni come immigrazione e sovranismo. E la presenza della Le Pen, mal digerita nel resto del centrodestra, non è sembrato così pericolosa.

“Noi difendiamo i nostri popoli dall’ondata migratoria che si organizza oggi. Difendiamo i nostri popoli proprio come ha fatto brillantemente Matteo Salvini, con tanto coraggio e combattività quando aveva il potere di farlo."

"Salvini ha ridotto in modo spettacolare gli arrivi dei migranti”, ha dichiarato la Le Pen, sottolineando di essere felice di essere a Pontida, un luogo così simbolico, simbolo della resistenza alle influenze esterne. E credo che il parallelo con quello che vedremo in Europa non sia esagerato”.

“Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta, la lotta per le libertà, per la patria, io so quanto ci teniate alle vostre libertà. Noi difendiamo i nostri porti, come così brillantemente ha fatto Matteo con così tanto coraggio e combattività quando aveva il potere di farlo. Allora l'Europa intera guardava all'Italia con ammirazione e noi come alleati eravamo orgogliosi di Salvini e della Lega. Aspettiamo che quel momento ritorni”.

Mentre parlava, la folla scandiva il coro "Le-Pen, Le-Pen".

"È un'alleata ma soprattutto un'amica nei momenti di vittoria e difficoltà, e non abbiamo mai cambiato opinione", ha detto il vicepremier Salvini: “Sull’immigrazione c’è poco da aggiungere. Ho fatto, faccio, farò e tutti insieme faremo tutto ciò che è democraticamente consentito per bloccare l'immigrazione che rischia di essere disastrosa".

Il segretario della Lega, dopo aver sottolineato che “l'anima del partito è su questo prato” ha ricordato Roberto Maroni, “un grande leghista” e Silvio Berlusconi, “un amico”. Al fondatore Umberto Bossi ha mandato “con 2 giorni di anticipo” gli auguri di compleanno:

“L'unico e irripetibile Umberto Bossi, se non avesse cominciato lui, non saremmo qua”. Ha assicurato che “la Lega si fa garante che questo governo durerà per tutti i 5 anni, non un minuto di meno, oggi qua e Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince”.

Secondo molti analisti nonostante Le Pen sia ancora all'opposizione gode di una popolarità molto alta in Francia e Matteo Salvini con la Lega deve recuperare consensi tolti da Giorgia alla Meloni e da Fratelli d’Italia.