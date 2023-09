Di Euronews

Il senatore repubblicano Mitt Romney ha annunciato che non si ricandiderà alle elezioni del 2024. In video ha invitato Trump e Biden a lasciare spazio alla nuova generazione di politici statunitensi

Il senatore repubblicano dello Utah Mitt Romney ha dichiarato mercoledì che non si ricandiderà per la rielezione nel 2024, scegliendo di uscire dalla scena politica dopo dopo vent'anni nelle istituzioni. Romney è stato goverantore del Massachusetts e nel 2012 dopo la vittoria nelle primarie repubblicane fu sconfitto da Barack Obama nella corsa alla Casa Bianca.

PUBBLICITÀ

A 76 anni compiuti, Romney ah dato l'annuncio via video, spiegando che se gli elettori lo avessero premiato di nuovo, avrebbe superato 80 anni al termine del mandato di sei anni dei senatori.

Romney ha affermato che il Paese è pronto per politici più giovani: "Francamente, è tempo di una nuova generazione di leader. Sono loro che devono prendere le decisioni che daranno forma al mondo in cui vivranno".

Come candidato del Gop alla Casa Bianca nel 2012, Romney ha fatto campagna elettorale in tutta l'America come un ex governatore del Massachusetts e dirigente di private equity dall'aria abbottonata. Ma con l'ascesa populista di Donald Trump come figura dominante del partito, il marchio del repubblicanesimo di Romney si è trasformato da establishment a anti sistema.

L'invito a Trump e Biden

Romney ha votato a favore dell'impeachment di Trump, guadagnadosi l'ira dell'ex presidente e dei suoi sostenitori.

Nel video che annuncia il ritiro, Romney ha criticato sia Trump che il presidente democratico Joe Biden per le loro politiche su questioni come il cambiamento climatico e sul debito nazionale. E ha invitato entrambi a non presentarsi alle elezioni presidenziali del 2024.

Il leader del Senato repubblicano Mitch McConnell ha elogiato Romney in un comunicato, sottolineando l'ampiezza dell'esperienza che ha portato in aula e affermando che la sua profonda fede e integrità hanno ispirato i suoi colleghi.