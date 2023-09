Dal campo di battaglia: Washington "sponsorizza" l'avanzata ucraina e sta per inviare a Kiev i carrarmati Abrams. Mosca rivendica "significativi progressi" verso Kupyansk. Zelensky invitato all'Assemblea Generale dell'Onu, il 20 settembre. Putin tra Xi Jinping e Erdoğan

Zelensky "italiano"

"L'Italia ci ha supportato nella difesa, in particolare con un sistema di difesa aerea molto importante. il potente SAMP/T. L'Italia ci ha sostenuto politicamente, in particolare nell'Ue, ha sostenuto il nostro status di candidato. L'Italia ci ha sostenuto con garanzie di sicurezza, in particolare ha firmato una dichiarazione sull'Ucraina insieme all'intero G7. L'anno prossimo sarà la volta della presidenza italiana del 'Gruppo dei Sette'. E non ho dubbi che porterà soluzioni forti, non solo per la nostra sicurezza comune, non solo per tutta l'Europa, ma anche a livello globale".

Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

Sul suo canale social ufficiale il presidente ucraino ha pubblicato il video del suo intervento di venerdì mattina in collegamento al Forum "The European House-Ambrosetti" a Cernobbio, ringraziando il lavoro del governo italiano della premier Giorgia Meloni.

Zelensky all'Assemblea Generale Onu

Il 20 settembre, durante la settimana dell'Assemblea Generale Onu, l'Albania, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, ha organizzato un incontro sull'Ucraina,a cui è "attesa la partecipazione di persona del presidente Volodymyr Zelensky".

"La sua presenza è praticamente confermata, sarà la sua prima volta all'Onu e in Consiglio di Sicurezza di persona. Sarà un vero summit sull'Ucraina", ha dichiarato l'Ambasciatore dell'Albania alle Nazioni Unite, Ferit Hoxha.

Accelerazione del conflitto

Dopo 555 giorni, la guerra sta improvvisamente accelerando in Ucraina, dove sia russi e che ucraini sostengono di aver compiuto "progressi significativi".

I russi nel nord, gli ucraini nel sud del Paese, dove si concentra il grosso della loro controffensiva.

"Continuiamo ad avanzare", ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Dmytro Kuleba.

"Alture chiave" per i russi

Venerdì, il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Igor Konashenkov, ha annunciato:

"Nella direzione di Kupyansk, la posizione tattica delle unità di truppe "occidentali" è stata migliorata, prendendo il controllo delle roccaforti nemiche e delle alture chiave".

Igor Konashenkov, portavoce del Ministero della Difesa russo. (1.9.2023) Screenshot

Washington "spinge" l'avanzata ucraina

Secondo Washington, le truppe ucraine hanno compiuto progressi “notevoli” sul fronte meridionale: il Pentagono appoggia l'ottimismo espresso dalle autorità ucraine dopo la riconquista di Robotyne, perchè potrebbe aprire le porte verso la Crimea.

E a metà settembre Kiev riceverà i carri armati americani Abrams.

Undici bambini sono tornati a casa

Undici bambini di età compresa tra 2 e 16 anni, "detenuti illegalmente dai russi" nei territori occupati della regione di Kherson, sono tornati nel territorio controllato da Kiev.

Lo ha annunciato l'amministrazione militare regionale di Kherson, citata da Ukrainska Pravda.

"Le lezioni scolastiche sono iniziate oggi. E altri undici bambini potranno studiare negli istituti scolastici dell'Ucraina. Sono riusciti a tornare a casa dopo essere stati deportati illegalmente dagli occupanti", hanno affermato le autorità ucraine.

"Si tratta di bambini detenuti illegalmente nei territori temporaneamente occupati della regione di Kherson. Tra lor,o ci sono sei bambini privati delle cure genitoriali. E cinque hanno famiglia", ha aggiunto l'amministrazione regionale.

Droni ucraini e il Sarmat russo

Il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhaylo Podolyak, ha dichiarato: "Gli attacchi con i droni sulla Russia aumenteranno".

Ma la Russia ora dispone di un nuovo missile strategico: il Sarmat, in grado di portare testate nucleari in qualsiasi angolo del mondo.

Ad annunciarne la messa in stato di operatività è stato il capo dell'agenzia spaziale di Mosca, Yuri Borisov.

Kiev, tuttavia, non si lascia impressionare e conferma di essere dietro all'attacco all'aeroporto militare russo di Pskov, a ben 700 chilometri dal confine ucraino, dove nella notte tra martedì e mercoledì sono stati colpiti alcuni giganteschi aerei da trasporto Ilyushin-76.

Ma gli attacchi, ha affermato il capo dei servizi segreti militari ucraini Kyrylo Budanov, sono partiti dall'interno della stessa Russia.

Putin: tra Xi Jinping e Erdoğan

Incontro Erdoğan-Putin, il 16 settembre 2022, a Samarcanda (Uzbekistan). Alexandr Demyanchuk/Sputnik

Vladimir Putin, intanto, ha annunciato che "abbastanza presto" incontrerà il leader cinese Xi Jinping, dopo che nei giorni scorsi l'agenzia Bloomberg aveva parlato di una possibile visita del presidente russo a Pechino, per partecipare al "Belt and Road Forum" di ottobre.

"Sono contento di chiamarlo mio amico, perchè questo è: un uomo che sta facendo personalmente molto per lo sviluppo delle relazioni russo-cinesi, in vari campi", ha sottolineato Putin, riferendosi a Xi.

Se il viaggio a Pechino fosse confermato, si tratterebbe del primo viaggio all'estero del presidente russo dopo l'ordine d'arresto spiccato contro di lui, lo scorso marzo, dalla Corte penale internazionale.

Lunedì 4 settembre, intanto, Putin riceverà a Sochi, sul Mar Nero, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan: al centro dell'incontro, l'accordo del grano.