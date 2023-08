A Parigi è in vigore il divieto di noleggio di monopattini elettrici. L'esperto di Eurocities spiega perché regolamentazione e condivisione dei dati tra aziende e autorità sono necessarie per lo sviluppo di modalità di trasporto sostenibili. Ma la soluzione migliore sarebbe semplice: camminare!

La mobilità urbana in Europa si sta sviluppando in modo dinamico e la sua gestione richiede uno sforzo congiunto tra il settore pubblico e quello privato: lo afferma l'esperto di mobilità urbana, Peter Staelens, di Eurocities.

Con un referendum - il 2 aprile 2023 - basato su risultati microscopici, Parigi ha introdotto un divieto assoluto ai monopattini pubblici a noleggio, a partire proprio dal 1° settembre.

Si potranno continuare ad usare i monopattini elettrici di proprietà dell'utente.

Al referendum di aprile ha votato solo l’8% degli aventi diritto (poco più di 100.000 persone su una platea 1,38 milioni di aventi diritto).

Di questo 8%, però, quasi il 90% ha votato a favore dello stop delle attività di noleggio. E quindi, la sindaca Anne Hidalgo ha "cantato" vittoria...

Ma Parigi non è la prima città a vietare i monopattini elettrici: Copenaghen lo ha già fatto in passato e ora i monopattini elettrici sono ammessi nella capitale danese solo a condizioni più rigorose.

Ha votato l'8% dei parigini... Euronews

Secondo l'esperto, i fornitori di questo servizio sanno bene di suscitare molte polemiche in ogni città in cui operano.

Ci sono molte lamentele sulla sicurezza, sui parcheggi illegali, sulle situazioni di pericolo, sull'uso illegale dei monopattini.

È, quindi, logico che le amministrazioni cittadine stiano prendendo seri provvedimenti per monitorare meglio il loro lavoro.

Peter Staelens osserva che esistono contraddizioni tra i diversi obiettivi dei protagonisti di questo settore, per cui è necessario un dialogo costante, poiché le aziende private sono concentrate sul profitto e sull'attrazione dei clienti, mentre le autorità pubbliche hanno obiettivi di più largo interesse sociale per la cittadinanza.

"La decisione di Parigi? I monopattini elettrici non vanno aboliti: vanno regolamentati". Peter Staelens esperto di mobilità urbana - "Eurocities"

L'esperto osserva che la maggior parte delle città, in un modo o nell'altro - attraverso il dialogo, la collaborazione, la regolamentazione - sta trovando il modo per integrare gli scooter elettrici nel sistema di trasporto.

La responsabilità è anche delle aziende che forniscono questi servizi.

C'è bisogno di maggiore trasparenza, di più dati sull'effettiva sostenibilità dell'uso di questi veicoli e di questi servizi, sulla sicurezza dei passeggeri e sui benefici di questa transizione.

Le società di gestione possiedono questi veicoli e la loro tecnologia e hanno una comprensione più diversificata di come le persone utilizzano questi veicoli.

"Dispongono di tutti i tipi di sensori per vedere dove sono parcheggiati i monopattini elettrici, dove vengono utilizzati, come vengono utilizzati, se sono conformi alle regole stabilite dalle autorità locali. Possono anche imporre alcune restrizioni - e di bloccaggio del motore - o addirittura un sistema di premi per un uso corretto del mezzo. Suppongo che abbiano anche la capacità di bloccare alcuni utenti o di limitare l'uso dei monopattini elettrici alle persone che commettono abusi", afferma Peter Staelens.

"I monopattini non vanno aboliti: vanno regolamentati". Euronews

Secondo l'esperto, sono necessarie maggiori misure di regolamentazione da parte delle autorità.

Meglio camminare!

Alcuni esperti di mobilità urbana definiscono i monopattini elettrici la "motorizzazione dei pedoni", mentre l'obiettivo principale della transizione energetica nel settore dei trasporti è quello di alleggerire la pressione sulle strade e ridurre le emissioni di Co2.

Quindi, il modo più ecologico e salutare per spostarsi rimane...camminare!

"Una domanda importante che dobbiamo porci è se i monopattini elettrici hanno portato a un passaggio dall'uso individuale dell'auto a una modalità più ecologica. Ad esempio, quanti spostamenti in auto sono stati sostituiti di monopattini elettrici?

Sappiamo che nel caso dei trasporti pubblici e delle biciclette, essi determinano davvero un concreto passaggio a modalità di trasporto più attive e sostenibili. Per gli scooter elettrici, il quadro non è ancora chiaro", afferma Peter Staelens.

Le autorità cittadine europee hanno finalmente iniziato a prestare maggiore attenzione ai pedoni, al loro comfort e alla loro sicurezza.

Soprattutto perché, di recente, le condizioni meteorologiche estreme hanno costrette le amministrazioni cittadine a pensare più seriamente al benessere dei pedoni.

Basteranno le bici per far dimenticare i monopattini?

L'anno scorso, a Parigi, 400.000 persone hanno utilizzato i monopattini elettrici.

Dopo l'entrata in vigore del divieto, il Comune di Parigi prevede di sviluppare servizi di noleggio biciclette in città.

Avrà lo stesso successo?

I dubbi sono più che legittimi.

