Solo fino ad agosto 2023, la polizia municipale si è occupata di 13mila infrazioni, multando 4mila persone. Sono aumentati anche gli incidenti e gli infortuni

Di monopattini elettrici a Praga se ne contano centinaia, ma più probabilmente migliaia. Nessuno conosce il numero esatto. Il loro boom è iniziato subito dopo la pandemia da Covid, quando nella capitale ceca sono tornati turisti da tutto il mondo. Per loro i monopattini sono più un'attrazione che un mezzo di trasporto e li utilizzano come tali, non badando alle regole della strada.

"Le infrazioni più comuni commesse dai conducenti di monopattini sono circolare sul marciapiede, attraversare le strisce pedonali, circolare contromano. Non conoscono il codice della strada e purtroppo spesso circolano sotto l'effetto dell'alcol", spiega a Euronews Jirina Ernestova, portavoce della polizia municipale di Praga.

Da gennaio ad agosto la polizia municipale si è occupata di 13mila infrazioni, il doppio rispetto all'intero 2022, e ha multato oltre 4mila persone. Sono aumentati anche gli incidenti e gli infortuni.

Il primo municipio, quello che amministra il centro storico della città, vorrebbe vietare l'utilizzo e soprattutto la sosta dei monopattini sul suo territorio, come ha fatto sette anni fa con i segway.

Ma il processo non è così immediato, anche perché al momento non esiste una legge nazionale che consenta di vietarli. Sono stati avviati una serie di colloqui tra il sindaco di Praga, la polizia municipale e il governo centrale, ma sono ancora in corso.

La tecnologia moderna ha nuovamente superato la legislazione.