Il #metoo del calcio spagnolo travolge la federcalcio

Di Euronews

Dimissioni a cascata nelle federazioni regionali

Non si spegne l'eco dello scandalo dei baci rubati in Spagna dal presidente della federcalcio Rubiales alla calciatrice Jennifer Hermoso che ha anche affermato di essersi sentiti messa sotto pressione dalla stessa federazione. 80 giocatrici che gravitano nell'orbita della nazionale hanno detto che non risponderanno alle convocazioni se non salta la presidenza. A cascata sono agià arrivate le dimissioni di alciuni presidenti di federazioni regionali. Eppure appena qualche giorno fa la stessa giocatrice Hermoso aveva derubricato l'iincidente a un errore causato dalla gioia. Adesso questo rischia di diventare una sorta di metoo calcistico iberico sintomo, forse, di un malessere ben più profondo e grave di un bacio rubato