Fine, probabilmente, del mistero attorno alla morte di Yevgheni Prigozhin: il corpo senza vita del capo della "Wagner" è stato riconosciuto da uno dei comandanti, all'obitorio. Ancora dubbi sulla dinamica dell'incidente aereo: per il Pentagono, non ci sono indicazioni di un missile terra-aria

Il corpo di Yevgheni Prigozhin e del suo braccio destro Dmitri Utkin sono stati riconosciuti da uno dei comandanti della "Wagner" all'obitorio dove sono stati trasferiti dopo lo schianto del loro jet privato su cui viaggiavano mercoledì.

Putin: "Insieme per una causa comune"

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato la morte del co-fondatore del "gruppo Wagner" e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

"Conoscevo Prigozhin da molto tempo, dall'inizio degli anni '90", ricorda Putin.

"Era un uomo dal destino difficile e ha commesso alcuni gravi errori nella vita. Ma i risultati di cui aveva bisogno li ha ottenuti per se stesso e, quando gliel'ho chiesto, anche per una causa comune, come in questi ultimi mesi".

L'aereo sul quale Prigozhin era a bordo si è schiantato nella regione di Tver, nel volo da Mosca a San Pietroburgo.

Secondo i media russi, gli investigatori non escludono la possibilità di un attacco terroristico.

"Nulla indica che sia stato un missile terra-aria ad abbattere l'aereo", afferma il portavoce del Pentagono, Pat Ryder.

L'Ucraina ha dichiarato il proprio non coinvolgimento nell'incidente aereo.

Zelensky: "Forse quello che è accaduto ci aiuterà"

"Sapete, quando l'Ucraina parlava e si rivolgeva ai Paesi del mondo riguardo agli aerei, non era questo quello che avevamo in mente...", dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, scatenando un momento di ilarità tra i cronisti presenti alla conferenza stampa.

"Ve lo dirò onestamente. Avevamo in mente qualcosa di completamente diverso, volevamo sostegno, anche se forse quello che è accaduto ci aiuterà, in un certo senso...

Prima di tutto, voglio chiarire che non abbiamo alcun legame con questa situazione, questo è sicuro. Penso che tutti abbiano capito chi è coinvolto", conclude Zelensky.

Esattamente due mesi fa, il 24 giugno, Prigozhin guidò l'ammutinamento del gruppo "Wagner", minacciando di marciare su Mosca.

Per fermarlo, servì la mediazione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

I mercenari, guidati da Prigozhin, decisero di fermarsi e, successivamente, furono trasferiti proprio in Bielorussia.