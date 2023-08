Il problema delle doline in Polonia

A causa delle attività estrattive, nel Paese continuano a verificarsi questi fenomeni, fonte di problemi per residenti ed economia locale

Una nuova dolina si è aperta a Hutki, in Polonia, nei pressi di una miniera. L'intera area è crollata, a causa delle attività estrattive. E non è la prima volta che accade nel Paese. Nella città di Trzebinia, circa 270 ettari di terreno sono a rischio.

"Dall'anno scorso abbiamo registrato diversi eventi di questo tipo", spiega ai nostri microfono il vicesindaco della città di Trzebinia,Tomasz Zołądź. "E sì, la cosa preoccupa molto i residenti, perché riguarda aree da loro utilizzate: che si tratti di orti, cimiteri, aree sportive, come campi da tennis e anche il nostro centro comunitario locale. Ora stiamo esaminando le aree intorno alla scuola, le case dei cittadini, perché anche nelle immediate vicinanze delle case si aprono queste doline".

Gli abitanti della regione affermano che anche la raccolta di funghi può essere pericolosa: sempre più boschi sono contrassegnati dal divieto di accesso, a causa della minaccia di doline, come questa a Trzebinia. "Vorremmo ricevere maggiori informazioni sull'argomento per sentirci più sicuri", ci confida una residente. "Ci sono sempre più doline e sarebbe bene essere aggiornati su tutte queste informazioni".

Per gli abitanti il governo non sta facendo abbastanza e mancano soluzioni al problema: quando si aprono queste doline, vengono infatti riempite rapidamente, ma questa non è una soluzione a lungo termine, perché la minaccia rimane...

"Naturalmente, la minaccia delle doline viene monitorata costantemente, sia nel caso di Siersza (una miniera chiusa nella regione), dove la minaccia è maggiore, e queste doline, purtroppo, appaiono molto spesso", spiega Sylwia Jarosławska-Sobór, portavoce dell'Istituto minerario centrale di Katowice. "Ma possono anche apparire in luoghi dove finora non si sono verificate. Abbiamo avuto esempi di questo tipo. La minaccia non è molto elevata nel caso del bacino carbonifero dell'Alta Slesia, ma ci sono aree in cui l'attività estrattiva era poco profonda, in cui gli scavi minerari erano semplicemente situati a poca profondità nel sottosuolo, quindi la minaccia sarà probabilmente maggiore".

Il problema delle doline è spesso trascurato a causa della sua natura regionale, ma è una seria preoccupazione per molti abitanti della Polonia. In città come Trzebinia, è possibile che sia necessaria un'evacuazione almeno parziale della popolazione.