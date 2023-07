Due storie marginali, eppure emblematiche, nella guerra d'Ucraina: il deputato ucraino Yuri Aristov "fugge" in vacanza alle Maldive mentre la sua gente è sotto le bombe russe. L'ex marine americano Trevor Reed è stato ferito mentre combatteva contro quella Russia che lo ha ingiustamente incarcerato

I servizi segreti ucraini hanno annunciato che stanno indagando sul deputato Yuri Aristov, 48 anni.

E' stato sospeso dal Parlamento di Kiev per essere stato avvistato in vacanza in un hotel di lusso alle Maldive, mentre la sua gente - che dovrebbe rappresentare - muore sotto le bombe russe.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito questo comportamento come "tradimento dei principi dello Stato" e "degli interessi della società ucraina".

Nel suo messaggio alla nazione, martedì sera Zelensky ha chiesto di bandire Aristov - membro di "Servo del Popolo", proprio il partito del presidente - da ogni incarico pubblico.

Lo stesso ormai ex deputato si è dimesso da ogni carica politica.

Dall'Ucraina arriva anche la notizia che l'ex marine americano Trevor Reed è stato ferito mentre combatteva al fronte al fianco delle truppe ucraine ed è ora ricoverato in Germania per le cure.

Bandierina dell'Ucraina su un carro armato. Telegram

Questo cittadino statunitense di 32 anni è diventato tristemente famoso dopo essere stato arrestato in Russia, nel 2019, per aver aggredito due poliziotti, cosa che ha sempre negato.

Dopo aver trascorso tre anni dietro le sbarre, ad aprile 2022 è stato rilasciato in cambio del pilota russo Kostantin Yarochenko, in carcere negli Usa per traffico di droga, gestito insieme alle FARC colombiane.