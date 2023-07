Georgia: il mercato lattiero-caseario è un far west

Di Euronews

Impossibile tracciare i prodotti, mancano i controlli e a pagarla è chi rispetta le regole

Sicurezza dei prodotti, tracciabilità e difesa del consumatore, sono i tre pilastri che chiedono i produttori della filiera lattiero-casearia georgiana. Il mercato è infatti invaso da prodotti di dubbia provenienza e per i responsabili del settore è ora di fare qualcosa al riguardo. In questa specie di far west chi cerca di rispettare le regole si ritrova spesso penalizzato.

Il problema è che non ci sono finora mezzi coercitivi per spingere le aziende a rispettare le regole.

Non è solo un problema di mancanza di volontà, ma anche di mancanza di mezzi.

Questa mancanza di controlli rischia anche di riflettersi sulle esportazioni. I mercati non sembrano apprezzare l'incertezza su alcuni prodotti caseari georgiani.

In questa confusione è il consumatore a correre il rischio più grande perché rischia di avere un prodotto di pessima qualità.