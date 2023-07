Soldato americano arrestato dopo aver passato il confine nordcoreano

Di Euronews Agenzie: AP

Mistero intorno alle ragioni, ma non è esclusa l'ipotesi diserzione

Si chiama Travis King il soldato 23enne americano arrestato in Corea del Nord per aver attraversato il confine dal Sud. Il militare, che stava per rientrare negli Stati Uniti a causa di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, invece di salire sull'aereo che l'avrebbe riportato a casa, si è unito a un tour della zona demilitarizzata gestita dalle Nazioni Unite.

Secondo un testimone che stava partecipando al tour, l'uomo si sarebbe improvvisamente messo a ridere e avrebbe iniziato a correre verso la linea di confine.

Durante una conferenza stampa da Washington, Lloyd Austin, Segretario alla Difesa statunitense ha provato a elucidare la situazione: "Uno dei nostri soldati, che partecipava a un tour, ha deliberatamente e senza autorizzazione attraversato la linea di demarcazione militare. Riteniamo che sia sotto la custodia della Repubblica Popolare di Corea e quindi stiamo monitorando attentamente e indagando sulla situazione. Stiamo lavorando per informare i parenti più stretti del soldato e per risolvere questo incidente".

La diserzione dietro l'atto?

Non si sa cosa King volesse fare attraversando il confine. Ma non è esclusa l'ipotesi diserzione per evitare di affrontare le accuse. Anche se ora, la sua situazione potrebbe essere decisamente peggiore.

Non è chiaro per quanto tempo le autorità nordcoreane tratterranno il soldato, ma secondo gli analisti l'incidente potrebbe trasformarsi in propaganda per Pyeongyang. Gli ultimi tre detenuti americani noti sono stati rilasciati nel 2018. Lo studente americano Otto Warmbier è morto nel 2017, pochi giorni dopo essere stato rilasciato, in coma, in seguito a 17 mesi di prigionia.