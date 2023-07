Di Euronews

Tante le tavole rotonde aperte. Dal cambiamento climatico alla leadership della nato. La 32esima edizione del festival Tusványos si chiude domenica

Il 32° festival Tusványos, in corso in Romania (Transilvania), ha come tema "Il tempo della pace", in linea con la politica del governo ungherese, in contrasto con quella europea.

Al festival sono previste tavole rotonde su molti temi. cambiamento climatico, NATO, pandemie, autonomie comunitarie.

Anche i'offerta culturale svolge un ruolo importante. Dibattiti, letteratura, teatro. E la sera la musica gruppi popolari ungheresi.

Il 32° Festival Tusványos si chiude domenica, ma il discorso del primo ministro ungherese deve ancora arrivare. I discorsi di Viktor Orbán tenuti qui si sono concentrati per lo più sulla valutazione della situazione politica attuale, sui piani strategici per il futuro e sulle sfide, e questo sabato si prevede che parlerà di nuovo di questi temi.